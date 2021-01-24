مصر تؤكد دعمها الكامل للسعودية والإمارات ضد "هجمات الحوثي الجبانة"

بيان من "الخارجية" يدين.. "تهديد صريح وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي"

أدانت جمهورية مصر العربية، مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية، وكذلك التي قامت بها تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشددت مصر، في بيان لوزارة الخارجية اليوم، على أن استمرار ميليشيا الحوثي في هذه الهجمات الجبانة تجاه الدولتين، يُعدُّ تهديدًا صريحًا لأمنهما واستقرارهما، وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، فضلًا عما تمثله تلك الهجمات من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها كل ما تتخذه الدولتان من إجراءات للتصدي لتلك الهجمات الإرهابية الجبانة، وصون أمنهما واستقرارهما.