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أبوظبي تستأنف الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية خلال أسبوعين

وزارة الصحة الإماراتية أعلنت اليوم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا رسمياً في الدولة

قال مكتب أبوظبي الإعلامي، إن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في الإمارة تعمل مع الجهات المحلية لاستئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية خلال أسبوعين.

وأضاف المكتب الإعلامي في تغريدة على "تويتر"، أن القرار يأتي "بعد النجاحات المحققة من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابات المؤكدة".

ووفق "روسيا اليوم"، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا رسمياً في الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح خاص بـ"معهد بيجين للمنتجات البيولوجية"، وطوّرته شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، أظهر فعالية بنسبة 86% ضدّ الإصابة بالفيروس.

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أبوظبي تستأنف الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية خلال أسبوعين
سبق

قال مكتب أبوظبي الإعلامي، إن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في الإمارة تعمل مع الجهات المحلية لاستئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية خلال أسبوعين.

وأضاف المكتب الإعلامي في تغريدة على "تويتر"، أن القرار يأتي "بعد النجاحات المحققة من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابات المؤكدة".

ووفق "روسيا اليوم"، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا رسمياً في الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح خاص بـ"معهد بيجين للمنتجات البيولوجية"، وطوّرته شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، أظهر فعالية بنسبة 86% ضدّ الإصابة بالفيروس.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
10:36 AM

أبوظبي تستأنف الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية خلال أسبوعين

وزارة الصحة الإماراتية أعلنت اليوم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا رسمياً في الدولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مكتب أبوظبي الإعلامي، إن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في الإمارة تعمل مع الجهات المحلية لاستئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية خلال أسبوعين.

وأضاف المكتب الإعلامي في تغريدة على "تويتر"، أن القرار يأتي "بعد النجاحات المحققة من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابات المؤكدة".

ووفق "روسيا اليوم"، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا رسمياً في الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح خاص بـ"معهد بيجين للمنتجات البيولوجية"، وطوّرته شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، أظهر فعالية بنسبة 86% ضدّ الإصابة بالفيروس.

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