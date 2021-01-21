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عداد كورونا يواصل ارتفاعه.. الإصابات تتخطى 97 مليونًا عالميًّا

بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و83 ألفًا و69 مليون متعافٍ

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات إلى 97 مليونًا و309 آلاف و750 إصابة، الخميس.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و83 ألفًا و326 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 69 مليونًا و850 ألفًا و852 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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عداد كورونا يواصل ارتفاعه.. الإصابات تتخطى 97 مليونًا عالميًّا
سبق

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات إلى 97 مليونًا و309 آلاف و750 إصابة، الخميس.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و83 ألفًا و326 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 69 مليونًا و850 ألفًا و852 حالة.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
10:02 AM

عداد كورونا يواصل ارتفاعه.. الإصابات تتخطى 97 مليونًا عالميًّا

بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و83 ألفًا و69 مليون متعافٍ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات إلى 97 مليونًا و309 آلاف و750 إصابة، الخميس.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و83 ألفًا و326 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 69 مليونًا و850 ألفًا و852 حالة.

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