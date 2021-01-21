عداد كورونا يواصل ارتفاعه.. الإصابات تتخطى 97 مليونًا عالميًّا

بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و83 ألفًا و69 مليون متعافٍ

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات إلى 97 مليونًا و309 آلاف و750 إصابة، الخميس.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و83 ألفًا و326 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 69 مليونًا و850 ألفًا و852 حالة.