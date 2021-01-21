عداد كورونا يواصل ارتفاعه.. الإصابات تتخطى 97 مليونًا عالميًّا

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات إلى 97 مليونًا و309 آلاف و750 إصابة، الخميس.
فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و83 ألفًا و326 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 69 مليونًا و850 ألفًا و852 حالة.
أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات إلى 97 مليونًا و309 آلاف و750 إصابة، الخميس.
فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و83 ألفًا و326 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 69 مليونًا و850 ألفًا و852 حالة.فيروس كورونا الجديد
أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات إلى 97 مليونًا و309 آلاف و750 إصابة، الخميس.
فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و83 ألفًا و326 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 69 مليونًا و850 ألفًا و852 حالة.
أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات إلى 97 مليونًا و309 آلاف و750 إصابة، الخميس.
فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و83 ألفًا و326 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 69 مليونًا و850 ألفًا و852 حالة.