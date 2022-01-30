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بعد انهيار.. شاهد تدخلاً لـ "أمانة مكة" يُصلح نقطة صرف ضربتها السيول بالششة

توجيه إلى فرقة ميدانية أتى تجاوباً مع "سبق".. "إصلاح وردم الأجزاء المتهالكة"

تجاوبت أمانة العاصمة المقدّسة مع "سبق"، بشأن تضرر إحدى نقاط تصريف السيول في الششة وحدوث انهيار في الموقع تسبّب في اتساع حجم نقطة الصرف الصحي وانخفاض الأسفلت بعد موجة الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدّسة.

تفصيلاً، وجّهت أمانة العاصمة المقدّسة الفرق الميدانية للوقوف على الضرر الذي وقع بنقطة الصرف الصحي، ويخشى من تضرر المركبات أو سقوط الأشخاص داخله؛ لتتولى الفرقة الميدانية إصلاح النقطة، وردم الأجزاء المتهالكة منها وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.

أمانة العاصمة المقدسة

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بعد انهيار.. شاهد تدخلاً لـ "أمانة مكة" يُصلح نقطة صرف ضربتها السيول بالششة
سبق

تجاوبت أمانة العاصمة المقدّسة مع "سبق"، بشأن تضرر إحدى نقاط تصريف السيول في الششة وحدوث انهيار في الموقع تسبّب في اتساع حجم نقطة الصرف الصحي وانخفاض الأسفلت بعد موجة الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدّسة.

تفصيلاً، وجّهت أمانة العاصمة المقدّسة الفرق الميدانية للوقوف على الضرر الذي وقع بنقطة الصرف الصحي، ويخشى من تضرر المركبات أو سقوط الأشخاص داخله؛ لتتولى الفرقة الميدانية إصلاح النقطة، وردم الأجزاء المتهالكة منها وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
09:58 AM

بعد انهيار.. شاهد تدخلاً لـ "أمانة مكة" يُصلح نقطة صرف ضربتها السيول بالششة

توجيه إلى فرقة ميدانية أتى تجاوباً مع "سبق".. "إصلاح وردم الأجزاء المتهالكة"

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
2,568

تجاوبت أمانة العاصمة المقدّسة مع "سبق"، بشأن تضرر إحدى نقاط تصريف السيول في الششة وحدوث انهيار في الموقع تسبّب في اتساع حجم نقطة الصرف الصحي وانخفاض الأسفلت بعد موجة الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدّسة.

تفصيلاً، وجّهت أمانة العاصمة المقدّسة الفرق الميدانية للوقوف على الضرر الذي وقع بنقطة الصرف الصحي، ويخشى من تضرر المركبات أو سقوط الأشخاص داخله؛ لتتولى الفرقة الميدانية إصلاح النقطة، وردم الأجزاء المتهالكة منها وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.

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