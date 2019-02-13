النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجربا" يفتتح مقر "صحافيو الوطن"

حثّ المنسوبين على الذود عن البلاد

افتتح الشيخ المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا، المقر الجديد للملتقى في مدينة الرياض، مساء أمس الأربعاء، بحضور أعضاء الملتقى وعدد من الإعلاميين.

وفور وصوله، قص "الجربا" الشريط وتجول في المقر، ثم شاهد فيلمًا تعريفيًا عن الملتقى.

وتحدث نائب رئيس مجلس الإدارة صعب الرشيدي مرحبًا بالرئيس الفخري ومقدماً إيجازًا عن أنشطة "صحافيو الوطن" خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذه الفعاليات لم تكن لتتم على أكمل وجه لولا الدعم اللا محدود والتوجيهات السديدة من قبل الشيخ فرحان الجربا.

من جانبه، عبّر رئيس مجلس الإدارة سعيد العجل عن سعادته بحضور الشيخ الجربا لافتتاح المقر بعد اكتمال التراخيص النظامية من الجهات المعنية.

وأشار إلى حرص منسوبي "صحافيو الوطن" على بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن، موجهاً شكره لجميع الأعضاء الذين يعلمون بكل تفانٍ وجد دفاعاً عن حياض المملكة العربية السعودية ودعماً لرؤية المملكة 2030.

وسجل "الجربا" كلمة بهذه المناسبة في السجل الذهبي، وقام "العجل" بتسليم "الجربا" بطاقته الرسمية كأول بطاقة تصدر عن الملتقى.

وشكر "الجربا" منسوبي "صحافيو الوطن" على ما قدموه من ندوات وأنشطة إعلامية، وخدمة للمسؤولية المجتمعية، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في الدفاع عن هذا الوطن الغالي من خلال الصحافة والإعلام بكافة أشكاله.

وأضاف: الوطن أعطانا الكثير ويتحتم علينا الدفاع عنه والوقوف في وجه كل عدو يتحدث ضد الوطن، ولجمه بالكلمة والمقال عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات والصحف.

وأكد أنه داعم لـ"صحافيو الوطن" ومستعد لبذل الغالي والنفيس ما دام أن الأمر يتعلق بالوطن، وكلنا فداء للوطن.

وفي الختام، قدم "العجل" إهداءً لـ"الجربا" نيابة عن منسوبي "صحافيو الوطن"، والتقطت الصور التذكارية.

وأقام "الجربا"، في منزله بالرياض، مأدبة عشاء احتفاءً بهذه المناسبة حضرها عدد من منسوبي "صحافيو الوطن" ومن دولة الكويت الشقيقة الدكتور فهد الشليمي، إضافة إلى إعلاميين ومثقفين.

جدير بالذكر أن "صحافيو الوطن" تأسس منذ عام ويضم نخبة من الإعلاميين والإعلاميات في شتى وسائل الإعلام، وأقام العديد من الندوات والملتقيات، منها ندوة "عامان على ولاية محمد بن سلمان"، وندوة وزراة الإسكان وحلم السكن ورعى مناسبات عدة كالملتقى الأول لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة برعاية أمير منطقة الرياض، كما احتفل باليوم الوطني بالشراكة مع أمانة منطقة الرياض.

صحافيو الوطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجربا" يفتتح مقر "صحافيو الوطن"
سبق

افتتح الشيخ المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا، المقر الجديد للملتقى في مدينة الرياض، مساء أمس الأربعاء، بحضور أعضاء الملتقى وعدد من الإعلاميين.

وفور وصوله، قص "الجربا" الشريط وتجول في المقر، ثم شاهد فيلمًا تعريفيًا عن الملتقى.

وتحدث نائب رئيس مجلس الإدارة صعب الرشيدي مرحبًا بالرئيس الفخري ومقدماً إيجازًا عن أنشطة "صحافيو الوطن" خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذه الفعاليات لم تكن لتتم على أكمل وجه لولا الدعم اللا محدود والتوجيهات السديدة من قبل الشيخ فرحان الجربا.

من جانبه، عبّر رئيس مجلس الإدارة سعيد العجل عن سعادته بحضور الشيخ الجربا لافتتاح المقر بعد اكتمال التراخيص النظامية من الجهات المعنية.

وأشار إلى حرص منسوبي "صحافيو الوطن" على بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن، موجهاً شكره لجميع الأعضاء الذين يعلمون بكل تفانٍ وجد دفاعاً عن حياض المملكة العربية السعودية ودعماً لرؤية المملكة 2030.

وسجل "الجربا" كلمة بهذه المناسبة في السجل الذهبي، وقام "العجل" بتسليم "الجربا" بطاقته الرسمية كأول بطاقة تصدر عن الملتقى.

وشكر "الجربا" منسوبي "صحافيو الوطن" على ما قدموه من ندوات وأنشطة إعلامية، وخدمة للمسؤولية المجتمعية، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في الدفاع عن هذا الوطن الغالي من خلال الصحافة والإعلام بكافة أشكاله.

وأضاف: الوطن أعطانا الكثير ويتحتم علينا الدفاع عنه والوقوف في وجه كل عدو يتحدث ضد الوطن، ولجمه بالكلمة والمقال عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات والصحف.

وأكد أنه داعم لـ"صحافيو الوطن" ومستعد لبذل الغالي والنفيس ما دام أن الأمر يتعلق بالوطن، وكلنا فداء للوطن.

وفي الختام، قدم "العجل" إهداءً لـ"الجربا" نيابة عن منسوبي "صحافيو الوطن"، والتقطت الصور التذكارية.

وأقام "الجربا"، في منزله بالرياض، مأدبة عشاء احتفاءً بهذه المناسبة حضرها عدد من منسوبي "صحافيو الوطن" ومن دولة الكويت الشقيقة الدكتور فهد الشليمي، إضافة إلى إعلاميين ومثقفين.

جدير بالذكر أن "صحافيو الوطن" تأسس منذ عام ويضم نخبة من الإعلاميين والإعلاميات في شتى وسائل الإعلام، وأقام العديد من الندوات والملتقيات، منها ندوة "عامان على ولاية محمد بن سلمان"، وندوة وزراة الإسكان وحلم السكن ورعى مناسبات عدة كالملتقى الأول لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة برعاية أمير منطقة الرياض، كما احتفل باليوم الوطني بالشراكة مع أمانة منطقة الرياض.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
04:51 PM

"الجربا" يفتتح مقر "صحافيو الوطن"

حثّ المنسوبين على الذود عن البلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
161

افتتح الشيخ المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا، المقر الجديد للملتقى في مدينة الرياض، مساء أمس الأربعاء، بحضور أعضاء الملتقى وعدد من الإعلاميين.

وفور وصوله، قص "الجربا" الشريط وتجول في المقر، ثم شاهد فيلمًا تعريفيًا عن الملتقى.

وتحدث نائب رئيس مجلس الإدارة صعب الرشيدي مرحبًا بالرئيس الفخري ومقدماً إيجازًا عن أنشطة "صحافيو الوطن" خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذه الفعاليات لم تكن لتتم على أكمل وجه لولا الدعم اللا محدود والتوجيهات السديدة من قبل الشيخ فرحان الجربا.

من جانبه، عبّر رئيس مجلس الإدارة سعيد العجل عن سعادته بحضور الشيخ الجربا لافتتاح المقر بعد اكتمال التراخيص النظامية من الجهات المعنية.

وأشار إلى حرص منسوبي "صحافيو الوطن" على بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن، موجهاً شكره لجميع الأعضاء الذين يعلمون بكل تفانٍ وجد دفاعاً عن حياض المملكة العربية السعودية ودعماً لرؤية المملكة 2030.

وسجل "الجربا" كلمة بهذه المناسبة في السجل الذهبي، وقام "العجل" بتسليم "الجربا" بطاقته الرسمية كأول بطاقة تصدر عن الملتقى.

وشكر "الجربا" منسوبي "صحافيو الوطن" على ما قدموه من ندوات وأنشطة إعلامية، وخدمة للمسؤولية المجتمعية، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في الدفاع عن هذا الوطن الغالي من خلال الصحافة والإعلام بكافة أشكاله.

وأضاف: الوطن أعطانا الكثير ويتحتم علينا الدفاع عنه والوقوف في وجه كل عدو يتحدث ضد الوطن، ولجمه بالكلمة والمقال عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات والصحف.

وأكد أنه داعم لـ"صحافيو الوطن" ومستعد لبذل الغالي والنفيس ما دام أن الأمر يتعلق بالوطن، وكلنا فداء للوطن.

وفي الختام، قدم "العجل" إهداءً لـ"الجربا" نيابة عن منسوبي "صحافيو الوطن"، والتقطت الصور التذكارية.

وأقام "الجربا"، في منزله بالرياض، مأدبة عشاء احتفاءً بهذه المناسبة حضرها عدد من منسوبي "صحافيو الوطن" ومن دولة الكويت الشقيقة الدكتور فهد الشليمي، إضافة إلى إعلاميين ومثقفين.

جدير بالذكر أن "صحافيو الوطن" تأسس منذ عام ويضم نخبة من الإعلاميين والإعلاميات في شتى وسائل الإعلام، وأقام العديد من الندوات والملتقيات، منها ندوة "عامان على ولاية محمد بن سلمان"، وندوة وزراة الإسكان وحلم السكن ورعى مناسبات عدة كالملتقى الأول لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة برعاية أمير منطقة الرياض، كما احتفل باليوم الوطني بالشراكة مع أمانة منطقة الرياض.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,565
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,477
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,228
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,679

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة