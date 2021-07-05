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"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1429 خلال الـ24 ساعة الماضية

جامعة جازان: 14 ألف طلب قبول إلكتروني خلال 24 ساعة

للالتحاق ببرامج البكالوريوس ودبلومات كليتي المجتمع والتطبيقات الصناعية

مع فتح جامعة جازان بوابة القبول، أمس الأحد، استقبلت الجامعة خلال 24 ساعة أكثر من 14 ألف طلب قبول إلكتروني للالتحاق ببرامج البكالوريوس ودبلومات كليتي المجتمع والتطبيقات الصناعية، حيث تمتد فترة التقديم حتى الجمعة 29 ذي القعدة 1442هـ.

ورحب رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بأبنائه وبناته طلبة الثانوية العامة، راجياً لهم التوفيق في رحلة القبول والانتساب للجامعة ودوام تحقيقهم للنجاحات والتميز في مسيرتهم، مؤكداً حرص الجامعة على تسخير كل التقنيات والخدمات الإلكترونية؛ للتسهيل على الطلاب والطالبات في إجراءات عملية القبول مع تحقيق الشفافية والعدالة لهم.

كما أشاد بتحملهم لمسؤوليتهم الوطنية والمجتمعية في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأهاب بجميع منسوبي الجامعة وطلبتها المسارعة بتحصين أنفسهم للتمكن من دخول الجامعة، حيث لن يسمح بدخول الجامعة ابتداء من 22 ذي الحجة إلا من كان محصناً التحصين المعتمد من وزارة الصحة.

فيما أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن عملية القبول ستكون إلكترونية في جميع مراحلها وإجراءاتها، بدءا من إدخال الطالب للبيانات، وحتى فرز الطلبات تنافسياً بناء على النسبة المؤهلة للتخصصات العلمية والنسبة الموزونة للتخصصات النظرية وصولا لإعلان النتائج.

وبين أنه ستُحتسب النسبة المؤهلة للتخصصات وفق النسب: "30% المعدل التراكمي للثانوية العامة، و30% اختبار القدرات العامة، 40% الاختبار التحصيلي"، واحتساب النسبة الموزونة وفق المعادلة (40% المعدل التراكمي للثانوية العامة، و60% اختبار القدرات)، وستُحدث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة، لمن له طلب قبول في الجامعة، دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل، حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية، ولن ينظر في أي درجة بعد إغلاق بوابة التقديم.

وختم "الفقيهي" حديثه بأن فريق الدعم الفني بعمادة القبول والتسجيل في الخدمة وعلى مدار الساعة للرد على تساؤلات واستفسارات المتقدمين ومعالجة بعض الإشكاليات في حينها مع عدم إغفال مشاهدة المحتويات الإعلامية التي بثتها الجامعة لعملية القبول من أجل إجراء القبول في جامعة جازان بشكل سليم.

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جامعة جازان: 14 ألف طلب قبول إلكتروني خلال 24 ساعة
سبق

مع فتح جامعة جازان بوابة القبول، أمس الأحد، استقبلت الجامعة خلال 24 ساعة أكثر من 14 ألف طلب قبول إلكتروني للالتحاق ببرامج البكالوريوس ودبلومات كليتي المجتمع والتطبيقات الصناعية، حيث تمتد فترة التقديم حتى الجمعة 29 ذي القعدة 1442هـ.

ورحب رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بأبنائه وبناته طلبة الثانوية العامة، راجياً لهم التوفيق في رحلة القبول والانتساب للجامعة ودوام تحقيقهم للنجاحات والتميز في مسيرتهم، مؤكداً حرص الجامعة على تسخير كل التقنيات والخدمات الإلكترونية؛ للتسهيل على الطلاب والطالبات في إجراءات عملية القبول مع تحقيق الشفافية والعدالة لهم.

كما أشاد بتحملهم لمسؤوليتهم الوطنية والمجتمعية في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأهاب بجميع منسوبي الجامعة وطلبتها المسارعة بتحصين أنفسهم للتمكن من دخول الجامعة، حيث لن يسمح بدخول الجامعة ابتداء من 22 ذي الحجة إلا من كان محصناً التحصين المعتمد من وزارة الصحة.

فيما أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن عملية القبول ستكون إلكترونية في جميع مراحلها وإجراءاتها، بدءا من إدخال الطالب للبيانات، وحتى فرز الطلبات تنافسياً بناء على النسبة المؤهلة للتخصصات العلمية والنسبة الموزونة للتخصصات النظرية وصولا لإعلان النتائج.

وبين أنه ستُحتسب النسبة المؤهلة للتخصصات وفق النسب: "30% المعدل التراكمي للثانوية العامة، و30% اختبار القدرات العامة، 40% الاختبار التحصيلي"، واحتساب النسبة الموزونة وفق المعادلة (40% المعدل التراكمي للثانوية العامة، و60% اختبار القدرات)، وستُحدث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة، لمن له طلب قبول في الجامعة، دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل، حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية، ولن ينظر في أي درجة بعد إغلاق بوابة التقديم.

وختم "الفقيهي" حديثه بأن فريق الدعم الفني بعمادة القبول والتسجيل في الخدمة وعلى مدار الساعة للرد على تساؤلات واستفسارات المتقدمين ومعالجة بعض الإشكاليات في حينها مع عدم إغفال مشاهدة المحتويات الإعلامية التي بثتها الجامعة لعملية القبول من أجل إجراء القبول في جامعة جازان بشكل سليم.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
03:03 PM

جامعة جازان: 14 ألف طلب قبول إلكتروني خلال 24 ساعة

للالتحاق ببرامج البكالوريوس ودبلومات كليتي المجتمع والتطبيقات الصناعية

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فهد كاملي - جازان
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مع فتح جامعة جازان بوابة القبول، أمس الأحد، استقبلت الجامعة خلال 24 ساعة أكثر من 14 ألف طلب قبول إلكتروني للالتحاق ببرامج البكالوريوس ودبلومات كليتي المجتمع والتطبيقات الصناعية، حيث تمتد فترة التقديم حتى الجمعة 29 ذي القعدة 1442هـ.

ورحب رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بأبنائه وبناته طلبة الثانوية العامة، راجياً لهم التوفيق في رحلة القبول والانتساب للجامعة ودوام تحقيقهم للنجاحات والتميز في مسيرتهم، مؤكداً حرص الجامعة على تسخير كل التقنيات والخدمات الإلكترونية؛ للتسهيل على الطلاب والطالبات في إجراءات عملية القبول مع تحقيق الشفافية والعدالة لهم.

كما أشاد بتحملهم لمسؤوليتهم الوطنية والمجتمعية في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأهاب بجميع منسوبي الجامعة وطلبتها المسارعة بتحصين أنفسهم للتمكن من دخول الجامعة، حيث لن يسمح بدخول الجامعة ابتداء من 22 ذي الحجة إلا من كان محصناً التحصين المعتمد من وزارة الصحة.

فيما أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن عملية القبول ستكون إلكترونية في جميع مراحلها وإجراءاتها، بدءا من إدخال الطالب للبيانات، وحتى فرز الطلبات تنافسياً بناء على النسبة المؤهلة للتخصصات العلمية والنسبة الموزونة للتخصصات النظرية وصولا لإعلان النتائج.

وبين أنه ستُحتسب النسبة المؤهلة للتخصصات وفق النسب: "30% المعدل التراكمي للثانوية العامة، و30% اختبار القدرات العامة، 40% الاختبار التحصيلي"، واحتساب النسبة الموزونة وفق المعادلة (40% المعدل التراكمي للثانوية العامة، و60% اختبار القدرات)، وستُحدث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة، لمن له طلب قبول في الجامعة، دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل، حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية، ولن ينظر في أي درجة بعد إغلاق بوابة التقديم.

وختم "الفقيهي" حديثه بأن فريق الدعم الفني بعمادة القبول والتسجيل في الخدمة وعلى مدار الساعة للرد على تساؤلات واستفسارات المتقدمين ومعالجة بعض الإشكاليات في حينها مع عدم إغفال مشاهدة المحتويات الإعلامية التي بثتها الجامعة لعملية القبول من أجل إجراء القبول في جامعة جازان بشكل سليم.

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