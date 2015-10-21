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رسمياً.. نيوكاسل يعلن رحيل المدرب ستيف بروس لسوء النتائج

أخفق في الفوز آخر 8 لقاءات بالدوري.. 5 هزائم و3 تعادلات

أعلن نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المدرب ستيف بروس؛ ترك منصبه بالتراضي بعد أسبوعين على استحواذ مجموعة استثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي.

وأضاف البيان "يؤكد نيوكاسل يونايتد أن ستيف بروس؛ ترك منصبه بالتراضي. ويتقدم النادي بخالص الشكر والامتنان لستيف؛ على جهوده مع النادي، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

وسقط نيوكاسل يونايتد، يوم الأحد، أمام توتنهام هوتسبير، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يستطع فريق نيوكاسل بقيادة ستيف بروس؛ الفوز في آخر 8 لقاءات بالدوري الإنجليزي الممتاز، إذ تعرّض لـ 5 هزائم و3 تعادلات.

ويبدأ نيوكاسل هذا الأسبوع مهمة البحث عن مدرب جديد للنادي مع ترشيح عددٍ من الأسماء، مثل: ستيفن جيرارد، وأوناي إيمري، وروبرتو مارتينيز، وفقاً لما ذكرته أخيراً صحيفة "التايمز".

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رسمياً.. نيوكاسل يعلن رحيل المدرب ستيف بروس لسوء النتائج
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أعلن نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المدرب ستيف بروس؛ ترك منصبه بالتراضي بعد أسبوعين على استحواذ مجموعة استثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي.

وأضاف البيان "يؤكد نيوكاسل يونايتد أن ستيف بروس؛ ترك منصبه بالتراضي. ويتقدم النادي بخالص الشكر والامتنان لستيف؛ على جهوده مع النادي، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

وسقط نيوكاسل يونايتد، يوم الأحد، أمام توتنهام هوتسبير، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يستطع فريق نيوكاسل بقيادة ستيف بروس؛ الفوز في آخر 8 لقاءات بالدوري الإنجليزي الممتاز، إذ تعرّض لـ 5 هزائم و3 تعادلات.

ويبدأ نيوكاسل هذا الأسبوع مهمة البحث عن مدرب جديد للنادي مع ترشيح عددٍ من الأسماء، مثل: ستيفن جيرارد، وأوناي إيمري، وروبرتو مارتينيز، وفقاً لما ذكرته أخيراً صحيفة "التايمز".

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
01:55 PM

رسمياً.. نيوكاسل يعلن رحيل المدرب ستيف بروس لسوء النتائج

أخفق في الفوز آخر 8 لقاءات بالدوري.. 5 هزائم و3 تعادلات

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محمد البقمي - الرياض
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أعلن نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المدرب ستيف بروس؛ ترك منصبه بالتراضي بعد أسبوعين على استحواذ مجموعة استثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي.

وأضاف البيان "يؤكد نيوكاسل يونايتد أن ستيف بروس؛ ترك منصبه بالتراضي. ويتقدم النادي بخالص الشكر والامتنان لستيف؛ على جهوده مع النادي، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

وسقط نيوكاسل يونايتد، يوم الأحد، أمام توتنهام هوتسبير، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يستطع فريق نيوكاسل بقيادة ستيف بروس؛ الفوز في آخر 8 لقاءات بالدوري الإنجليزي الممتاز، إذ تعرّض لـ 5 هزائم و3 تعادلات.

ويبدأ نيوكاسل هذا الأسبوع مهمة البحث عن مدرب جديد للنادي مع ترشيح عددٍ من الأسماء، مثل: ستيفن جيرارد، وأوناي إيمري، وروبرتو مارتينيز، وفقاً لما ذكرته أخيراً صحيفة "التايمز".

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