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الشباب يفتقد لخدمات شراحيلي .. تمزق من الدرجة الأولى

كشف نادي الشباب، عن حجم إصابة مدافع الفريق الكروي الأول أحمد شراحيلي، ومدة غيابه عن الملاعب.

وذكر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" ، أن الفحوص أكدت إصابة شراحيلي بتمزق عضلة الفخذ الأمامية، من الدرجة الأولى".

ويحتاج اللاعب إلى نحو أسبوعين بين علاج وتأهيل، قبل العودة للملاعب من جديد".

وكان الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، قد استبعد شراحيلي من قائمة الأخضر في معسكر الرياض، استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يفتقد لخدمات شراحيلي .. تمزق من الدرجة الأولى
سبق

كشف نادي الشباب، عن حجم إصابة مدافع الفريق الكروي الأول أحمد شراحيلي، ومدة غيابه عن الملاعب.

وذكر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" ، أن الفحوص أكدت إصابة شراحيلي بتمزق عضلة الفخذ الأمامية، من الدرجة الأولى".

ويحتاج اللاعب إلى نحو أسبوعين بين علاج وتأهيل، قبل العودة للملاعب من جديد".

وكان الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، قد استبعد شراحيلي من قائمة الأخضر في معسكر الرياض، استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
12:51 AM

الشباب يفتقد لخدمات شراحيلي .. تمزق من الدرجة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف نادي الشباب، عن حجم إصابة مدافع الفريق الكروي الأول أحمد شراحيلي، ومدة غيابه عن الملاعب.

وذكر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" ، أن الفحوص أكدت إصابة شراحيلي بتمزق عضلة الفخذ الأمامية، من الدرجة الأولى".

ويحتاج اللاعب إلى نحو أسبوعين بين علاج وتأهيل، قبل العودة للملاعب من جديد".

وكان الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، قد استبعد شراحيلي من قائمة الأخضر في معسكر الرياض، استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

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