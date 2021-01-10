النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصفر.. هذه المدينة سجّلت أدنى درجات حرارة بالمملكة خلال ديسمبر

خلال إحصائية للأرصاد حول معدلات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح

نشر المركز الوطني للأرصاد، إحصائيات مراصد المملكة لدرجات الحرارة بالمناطق خلال ديسمبر الماضي.

ولفت المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إلى أن #عرعر سجلت خلال شهر ديسمبر أدنى درجة حرارة (0 ْ)، فيما كانت جدة الأعلى خلال الشهر بـ 37 درجة، وسجّلت #جازان أعلى كمية #أمطار (51) ملم، وأعلى معدل #رطوبة 74، فيما كانت طريف الأعلى في سرعة الرياح بـ 73 ك/س.

وأضافت الإحصائية، أن التحذيرات الجوية بلغت 247 تحذيراً للأمطار الرعدية، و68 تحذيراً من الغبار، و209 تحذيرات من الضباب.

المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الصفر.. هذه المدينة سجّلت أدنى درجات حرارة بالمملكة خلال ديسمبر
سبق

نشر المركز الوطني للأرصاد، إحصائيات مراصد المملكة لدرجات الحرارة بالمناطق خلال ديسمبر الماضي.

ولفت المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إلى أن #عرعر سجلت خلال شهر ديسمبر أدنى درجة حرارة (0 ْ)، فيما كانت جدة الأعلى خلال الشهر بـ 37 درجة، وسجّلت #جازان أعلى كمية #أمطار (51) ملم، وأعلى معدل #رطوبة 74، فيما كانت طريف الأعلى في سرعة الرياح بـ 73 ك/س.

وأضافت الإحصائية، أن التحذيرات الجوية بلغت 247 تحذيراً للأمطار الرعدية، و68 تحذيراً من الغبار، و209 تحذيرات من الضباب.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
12:35 PM

الصفر.. هذه المدينة سجّلت أدنى درجات حرارة بالمملكة خلال ديسمبر

خلال إحصائية للأرصاد حول معدلات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,469

نشر المركز الوطني للأرصاد، إحصائيات مراصد المملكة لدرجات الحرارة بالمناطق خلال ديسمبر الماضي.

ولفت المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إلى أن #عرعر سجلت خلال شهر ديسمبر أدنى درجة حرارة (0 ْ)، فيما كانت جدة الأعلى خلال الشهر بـ 37 درجة، وسجّلت #جازان أعلى كمية #أمطار (51) ملم، وأعلى معدل #رطوبة 74، فيما كانت طريف الأعلى في سرعة الرياح بـ 73 ك/س.

وأضافت الإحصائية، أن التحذيرات الجوية بلغت 247 تحذيراً للأمطار الرعدية، و68 تحذيراً من الغبار، و209 تحذيرات من الضباب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,262
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,974
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,605
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,710

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة