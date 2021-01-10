الصفر.. هذه المدينة سجّلت أدنى درجات حرارة بالمملكة خلال ديسمبر

خلال إحصائية للأرصاد حول معدلات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح

نشر المركز الوطني للأرصاد، إحصائيات مراصد المملكة لدرجات الحرارة بالمناطق خلال ديسمبر الماضي.

ولفت المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إلى أن #عرعر سجلت خلال شهر ديسمبر أدنى درجة حرارة (0 ْ)، فيما كانت جدة الأعلى خلال الشهر بـ 37 درجة، وسجّلت #جازان أعلى كمية #أمطار (51) ملم، وأعلى معدل #رطوبة 74، فيما كانت طريف الأعلى في سرعة الرياح بـ 73 ك/س.

وأضافت الإحصائية، أن التحذيرات الجوية بلغت 247 تحذيراً للأمطار الرعدية، و68 تحذيراً من الغبار، و209 تحذيرات من الضباب.