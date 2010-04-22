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"سقيا مكة المكرمة " توزع أكثر من 13500 وجبة إفطار صائم.. حتى اليوم

ضمن برامج الجمعية الرمضانية تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بالإمارة

تواصل جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة برامجها الرمضانية تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة وبدعم وتوجيه رئيس مجلس إدارتها عايض بن عبدالله بن درهم، حيث وزعت منذ بدء رمضان المبارك قرابة 13500 وجبة إفطار صائم بواقع 1500 وجبة يوميًا في أحياء مكة المكرمة بالتنسيق مع جمعية مراكز الأحياء.

وتفصيلاً.. صرّح المدير التنفيذي للجمعية خالد بن محمد الشيخ بأن الجمعية عملت من خلال فرقها التطوعية "حياتنا رسالة" و"غاية" على مواصلة البرامج الخيرية في رمضان حيث نفذت عددًا من الشراكات المجتمعية دعمًا للجانب الخيري مع وقف سنابل الخير والتي توزع الجمعية على إثره ٤٠ ألف عبوة ماء في مخيم مواقف كدي بمكة المكرمة وفي المواقف المقابلة لفندق الشهداء بدعم وقف الشيخ حسن سعيد المبعوث رحمه الله بالإضافة إلى توزيع ٨٣ وجبة جافة يوميًا في أحياء مكة المكرمة بالتنسيق مع مركز حي العزيزية.

وقال إنه يتم يوميًا توزيع ٥٠٠ وجبة إفطار صائم في صالة رقم ١ بموافقة الهيئة العامة للطيران المدني وبالتنسيق مع إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وأضاف "الشيخ" أن الجمعية تسعى من خلال برامجها لتحقيق رؤيتها "سقيا الماء بترشيد وإنماء" لتقديم خدمات السقيا وتوفيرها للفئات المستهدفة، وتوعيـة المجتمـع بالترشـيد فـي استهلاك الماء، وصيانة ومتابعة مواقـع السـقيا في نطاق خدمات الجمعية، مؤكدًا مواصلة الجمعية العمل على الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية خلال هذه الجائحة والعمل على توفير المياه المبردة خلال أيام شهر رمضان الكريم في المقابر ومغاسل الموتى والأربطة ودور الأيتام ومراكز لقاح كورونا وبعض الجمعيات الخيرية.

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"سقيا مكة المكرمة " توزع أكثر من 13500 وجبة إفطار صائم.. حتى اليوم
سبق

تواصل جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة برامجها الرمضانية تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة وبدعم وتوجيه رئيس مجلس إدارتها عايض بن عبدالله بن درهم، حيث وزعت منذ بدء رمضان المبارك قرابة 13500 وجبة إفطار صائم بواقع 1500 وجبة يوميًا في أحياء مكة المكرمة بالتنسيق مع جمعية مراكز الأحياء.

وتفصيلاً.. صرّح المدير التنفيذي للجمعية خالد بن محمد الشيخ بأن الجمعية عملت من خلال فرقها التطوعية "حياتنا رسالة" و"غاية" على مواصلة البرامج الخيرية في رمضان حيث نفذت عددًا من الشراكات المجتمعية دعمًا للجانب الخيري مع وقف سنابل الخير والتي توزع الجمعية على إثره ٤٠ ألف عبوة ماء في مخيم مواقف كدي بمكة المكرمة وفي المواقف المقابلة لفندق الشهداء بدعم وقف الشيخ حسن سعيد المبعوث رحمه الله بالإضافة إلى توزيع ٨٣ وجبة جافة يوميًا في أحياء مكة المكرمة بالتنسيق مع مركز حي العزيزية.

وقال إنه يتم يوميًا توزيع ٥٠٠ وجبة إفطار صائم في صالة رقم ١ بموافقة الهيئة العامة للطيران المدني وبالتنسيق مع إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وأضاف "الشيخ" أن الجمعية تسعى من خلال برامجها لتحقيق رؤيتها "سقيا الماء بترشيد وإنماء" لتقديم خدمات السقيا وتوفيرها للفئات المستهدفة، وتوعيـة المجتمـع بالترشـيد فـي استهلاك الماء، وصيانة ومتابعة مواقـع السـقيا في نطاق خدمات الجمعية، مؤكدًا مواصلة الجمعية العمل على الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية خلال هذه الجائحة والعمل على توفير المياه المبردة خلال أيام شهر رمضان الكريم في المقابر ومغاسل الموتى والأربطة ودور الأيتام ومراكز لقاح كورونا وبعض الجمعيات الخيرية.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
01:34 AM

"سقيا مكة المكرمة " توزع أكثر من 13500 وجبة إفطار صائم.. حتى اليوم

ضمن برامج الجمعية الرمضانية تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بالإمارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تواصل جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة برامجها الرمضانية تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة وبدعم وتوجيه رئيس مجلس إدارتها عايض بن عبدالله بن درهم، حيث وزعت منذ بدء رمضان المبارك قرابة 13500 وجبة إفطار صائم بواقع 1500 وجبة يوميًا في أحياء مكة المكرمة بالتنسيق مع جمعية مراكز الأحياء.

وتفصيلاً.. صرّح المدير التنفيذي للجمعية خالد بن محمد الشيخ بأن الجمعية عملت من خلال فرقها التطوعية "حياتنا رسالة" و"غاية" على مواصلة البرامج الخيرية في رمضان حيث نفذت عددًا من الشراكات المجتمعية دعمًا للجانب الخيري مع وقف سنابل الخير والتي توزع الجمعية على إثره ٤٠ ألف عبوة ماء في مخيم مواقف كدي بمكة المكرمة وفي المواقف المقابلة لفندق الشهداء بدعم وقف الشيخ حسن سعيد المبعوث رحمه الله بالإضافة إلى توزيع ٨٣ وجبة جافة يوميًا في أحياء مكة المكرمة بالتنسيق مع مركز حي العزيزية.

وقال إنه يتم يوميًا توزيع ٥٠٠ وجبة إفطار صائم في صالة رقم ١ بموافقة الهيئة العامة للطيران المدني وبالتنسيق مع إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وأضاف "الشيخ" أن الجمعية تسعى من خلال برامجها لتحقيق رؤيتها "سقيا الماء بترشيد وإنماء" لتقديم خدمات السقيا وتوفيرها للفئات المستهدفة، وتوعيـة المجتمـع بالترشـيد فـي استهلاك الماء، وصيانة ومتابعة مواقـع السـقيا في نطاق خدمات الجمعية، مؤكدًا مواصلة الجمعية العمل على الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية خلال هذه الجائحة والعمل على توفير المياه المبردة خلال أيام شهر رمضان الكريم في المقابر ومغاسل الموتى والأربطة ودور الأيتام ومراكز لقاح كورونا وبعض الجمعيات الخيرية.

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