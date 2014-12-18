جدة تشهد انطلاق نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3x3

بحضور نائب وزير الرياضة.. وبمشاركة 12 فريقًا عالميًّا

بحضور نائب وزير الرياضة بدر القاضي، انطلقت اليوم الجمعة نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3x3 ، التي تستضيفها المملكة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، بمشاركة 12 فريقًا عالميًّا، وتنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، وبإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.



وتأتي إقامة هذا الحدث، الذي يندرج تحت برنامج "جودة الحياة"، ضمن سلسلة من الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة في مختلف الألعاب والرياضات تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وزيادة الاهتمام بالألعاب المتنوعة.



وشهدت انطلاقة البطولة في يومها الأول حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة هماني نيانج، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، بحضور رئيس قسم فعاليات لعبة (3x3) في الاتحاد الدولي لكرة السلة إيقانيسو سيرانيو. وحظيت مباريات اليوم الأول بتنافس مثير وقوي بين الفرق المشاركة في المجموعات الأربع لحجز المقاعد المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية من البطولة التي سوف تُلعب غدًا السبت.



وبحسب نظام البطولة يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة. وينافس فريق جدة، ممثل كرة السلة السعودية في النهائيات، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أوب الصربي وسان جوان البروتوريكو، فيما ضمت المجموعة الأولى فريق ريغا من لاتفيا (حامل اللقب)، وفريق برنستون الأمريكي، ولوزان السويسري. وجاءت فرق ليمان الصربي وشاكاي الليتواني وغاغارين الروسي في المجموعة الثالثة، وضمت المجموعة الرابعة فرق أنتوب البلجيكي وأمستردام الهولندي وغراز الليتواني.