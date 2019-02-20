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الأسبوع في 10 صور: قرية إسبانية تظهر بعد 30 عامًا من الاختفاء.. وبركان إيطالي يعلن ثورته

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. أدى الجفاف في شمال غرب إسبانيا إلى ظهور قرية غمرتها المياه قبل 30 عامًا، فيما أدت الانهيارات الأرضية إلى دفن منازل كاملة في البرازيل. والمزيد تجدونه في الصور.


أدخنة كثيفة تتصاعد من بركان جبل إتنا في إيطاليا



الجفاف في شمال غرب إسبانيا يكشف قرية أسيريدو التي غمرتها المياه قبل 30 عامًا



الثلوج تتساقط بغزارة على عروسين قبل التقاط صور زفافهما أمام محطة طوكيو في اليابان



أمواج عاتية تصطدم بالجدار البحري في منتزه نيو برايتون في ليفربول بإنجلترا



منازل مدفونة وسيارات مجروفة وانهيارات أرضية خطيرة في بتروبوليس بالبرازيل



يكافح رجل الإطفاء النيران التي التهمت نحو 1.2 مليون فدان من غابات بورتال سان أنطونيو بالأرجنتين



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طائرة تمر متخطية البدر الذي زين سماء الكويت






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الأسبوع في 10 صور: قرية إسبانية تظهر بعد 30 عامًا من الاختفاء.. وبركان إيطالي يعلن ثورته
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. أدى الجفاف في شمال غرب إسبانيا إلى ظهور قرية غمرتها المياه قبل 30 عامًا، فيما أدت الانهيارات الأرضية إلى دفن منازل كاملة في البرازيل. والمزيد تجدونه في الصور.


أدخنة كثيفة تتصاعد من بركان جبل إتنا في إيطاليا



الجفاف في شمال غرب إسبانيا يكشف قرية أسيريدو التي غمرتها المياه قبل 30 عامًا



الثلوج تتساقط بغزارة على عروسين قبل التقاط صور زفافهما أمام محطة طوكيو في اليابان



أمواج عاتية تصطدم بالجدار البحري في منتزه نيو برايتون في ليفربول بإنجلترا



منازل مدفونة وسيارات مجروفة وانهيارات أرضية خطيرة في بتروبوليس بالبرازيل



يكافح رجل الإطفاء النيران التي التهمت نحو 1.2 مليون فدان من غابات بورتال سان أنطونيو بالأرجنتين



خلي السلاح صاحي!.. شابة أوكرانية لم تمنعها أظافرها الملونة من حمل بندقيتها تحسبًا لغزو روسي



قطة في العاصمة التركية أنقرة ونظرة إلى المستقبل!



الشفق القطبي يلون سماء هوسافيك بأيسلندا بألوانه الزاهية



طائرة تمر متخطية البدر الذي زين سماء الكويت






20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
02:02 AM

الأسبوع في 10 صور: قرية إسبانية تظهر بعد 30 عامًا من الاختفاء.. وبركان إيطالي يعلن ثورته

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ياسر نجدي - الرياض
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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. أدى الجفاف في شمال غرب إسبانيا إلى ظهور قرية غمرتها المياه قبل 30 عامًا، فيما أدت الانهيارات الأرضية إلى دفن منازل كاملة في البرازيل. والمزيد تجدونه في الصور.


أدخنة كثيفة تتصاعد من بركان جبل إتنا في إيطاليا



الجفاف في شمال غرب إسبانيا يكشف قرية أسيريدو التي غمرتها المياه قبل 30 عامًا



الثلوج تتساقط بغزارة على عروسين قبل التقاط صور زفافهما أمام محطة طوكيو في اليابان



أمواج عاتية تصطدم بالجدار البحري في منتزه نيو برايتون في ليفربول بإنجلترا



منازل مدفونة وسيارات مجروفة وانهيارات أرضية خطيرة في بتروبوليس بالبرازيل



يكافح رجل الإطفاء النيران التي التهمت نحو 1.2 مليون فدان من غابات بورتال سان أنطونيو بالأرجنتين



خلي السلاح صاحي!.. شابة أوكرانية لم تمنعها أظافرها الملونة من حمل بندقيتها تحسبًا لغزو روسي



قطة في العاصمة التركية أنقرة ونظرة إلى المستقبل!



الشفق القطبي يلون سماء هوسافيك بأيسلندا بألوانه الزاهية



طائرة تمر متخطية البدر الذي زين سماء الكويت






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200 مليار دولار ..

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