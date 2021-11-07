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الجزائري رياض بودبوز على رادار ناد "سعودي" كبير

كشفت مصادر قريبة الصلة باللاعب الجزائري رياض بودبوز عن تلقيه عرضين من ناديين سعوديين للانضمام لصفوف أحدهما في الفترة المقبلة.

وبحسب تلك المصادر: فإن أحد الأندية الكبيرة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان قد تواصل مع وكيل اللاعب للاستفسار عن متطلباتهم.

اللاعب رياض بودبوز يبلغ من العمر 31 عامًا ويجيد حالياً في صفوف سانت ايتيان الفرنسي، ويعد أحد أفضل صنّاع اللعب هناك.

اللاعب سبق له ارتداء قمصان أندية سوشو وباستيا ومونبلييه في فرنسا، وريال بيتيس وسيلتا فيجو الإسبانيين.

ونجح اللاعب في تسجيل 46 هدفًا وصناعة 58 هدفًا آخر، وتفوّق بودبوز في إحصائية أكثر اللاعبين الجزائريين مشاركة في الدوري الفرنسي على الأسطورة رشيد مخلوفي، نجم نادي سانت إيتيان خلال سنوات الستينيات والسبعينيات، الذي شارك في 341 مباراة.

يذكر أن تجربة رياض بودبوز مع نادي سانت إيتيان مرّت بالكثير من المشاكل بسبب خلافاته مع المدرب كلود يويال، علماً بأن إدارة النادي قد حاولت التخلص منه الموسم الماضي وحتى قبل بداية الموسم الجاري بسبب راتبه السنوي الكبير، لكنها فشلت في ذلك بسبب تمسك بودبوز بالبقاء واستكمال عقده مع الفريق.

اللاعب ينتهي تعاقده مع ناديه الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، وسيدخل الفترة الحرة من تعاقده في يناير المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الجزائري رياض بودبوز على رادار ناد "سعودي" كبير
سبق

كشفت مصادر قريبة الصلة باللاعب الجزائري رياض بودبوز عن تلقيه عرضين من ناديين سعوديين للانضمام لصفوف أحدهما في الفترة المقبلة.

وبحسب تلك المصادر: فإن أحد الأندية الكبيرة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان قد تواصل مع وكيل اللاعب للاستفسار عن متطلباتهم.

اللاعب رياض بودبوز يبلغ من العمر 31 عامًا ويجيد حالياً في صفوف سانت ايتيان الفرنسي، ويعد أحد أفضل صنّاع اللعب هناك.

اللاعب سبق له ارتداء قمصان أندية سوشو وباستيا ومونبلييه في فرنسا، وريال بيتيس وسيلتا فيجو الإسبانيين.

ونجح اللاعب في تسجيل 46 هدفًا وصناعة 58 هدفًا آخر، وتفوّق بودبوز في إحصائية أكثر اللاعبين الجزائريين مشاركة في الدوري الفرنسي على الأسطورة رشيد مخلوفي، نجم نادي سانت إيتيان خلال سنوات الستينيات والسبعينيات، الذي شارك في 341 مباراة.

يذكر أن تجربة رياض بودبوز مع نادي سانت إيتيان مرّت بالكثير من المشاكل بسبب خلافاته مع المدرب كلود يويال، علماً بأن إدارة النادي قد حاولت التخلص منه الموسم الماضي وحتى قبل بداية الموسم الجاري بسبب راتبه السنوي الكبير، لكنها فشلت في ذلك بسبب تمسك بودبوز بالبقاء واستكمال عقده مع الفريق.

اللاعب ينتهي تعاقده مع ناديه الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، وسيدخل الفترة الحرة من تعاقده في يناير المقبل.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
05:50 PM

الجزائري رياض بودبوز على رادار ناد "سعودي" كبير

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محمد السيّد - الرياض
0
3,244

كشفت مصادر قريبة الصلة باللاعب الجزائري رياض بودبوز عن تلقيه عرضين من ناديين سعوديين للانضمام لصفوف أحدهما في الفترة المقبلة.

وبحسب تلك المصادر: فإن أحد الأندية الكبيرة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان قد تواصل مع وكيل اللاعب للاستفسار عن متطلباتهم.

اللاعب رياض بودبوز يبلغ من العمر 31 عامًا ويجيد حالياً في صفوف سانت ايتيان الفرنسي، ويعد أحد أفضل صنّاع اللعب هناك.

اللاعب سبق له ارتداء قمصان أندية سوشو وباستيا ومونبلييه في فرنسا، وريال بيتيس وسيلتا فيجو الإسبانيين.

ونجح اللاعب في تسجيل 46 هدفًا وصناعة 58 هدفًا آخر، وتفوّق بودبوز في إحصائية أكثر اللاعبين الجزائريين مشاركة في الدوري الفرنسي على الأسطورة رشيد مخلوفي، نجم نادي سانت إيتيان خلال سنوات الستينيات والسبعينيات، الذي شارك في 341 مباراة.

يذكر أن تجربة رياض بودبوز مع نادي سانت إيتيان مرّت بالكثير من المشاكل بسبب خلافاته مع المدرب كلود يويال، علماً بأن إدارة النادي قد حاولت التخلص منه الموسم الماضي وحتى قبل بداية الموسم الجاري بسبب راتبه السنوي الكبير، لكنها فشلت في ذلك بسبب تمسك بودبوز بالبقاء واستكمال عقده مع الفريق.

اللاعب ينتهي تعاقده مع ناديه الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، وسيدخل الفترة الحرة من تعاقده في يناير المقبل.

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