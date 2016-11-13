"الآسيوي" يطرح تصويتًا للاعب الأفضل في ذهاب النهائي الآسيوي

دشّن الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت استفتاءً لاختيار اللاعب الأفضل في ذهاب الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

واختار الاتحاد أربعة لاعبين من الهلال واثنين من أوراوا ريدز الياباني واللاعبون هم سلمان الفرج ، جيوفينكو ، محمد البريك ، أندريه كاريلو ومن أوراوا الياباني الحارس فوكوشيما واللاعب تاكاهيرو.

ويستمر الاستفتاء حتى بعد غدٍ الخميس، علمًا بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف سجله المحترف البيروفي في صفوف الفريق اللاعب أندريه كاريلو من كرة عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وتُقام مباراة الإياب في استاد سايتاما بالعاصمة اليابانية طوكيو في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.



