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37 دقيقة تحرش.. شاب يتعقب فتاة ويحاول قتلها ووالداه يطلبان شفاعة "المالكي"!

لوح برقم هاتفه وبسنابه واستمر بمضايقتها لتستجيب وكاميرا المركبة وثقت للجريمة

في قضية تحرُّش جديدة بتفاصيل مروّعة، لاحق شاب في العشرين من عمره فتاة من أحد مستشفيات الرياض حتى طريق الملك فهد ملوّحاً برقم هاتفه، ثم بسنابه، واستمر في مضايقته حتى تستجيب له، وعندما رفضت استخدم مكابح الفرامل فارتطمت بالصبة ونُقلت للمستشفى.

هذه القصة روى تفاصيلها الفنان "فايز المالكي"؛ وذلك عندما استغاث والدَي الشاب به للشفاعة عند ذوي الضحية؛ حيث قال "المالكي": "الشاب تتبع الفتاة نحو ٣٧ دقيقة من مستشفى الحرس الوطني لطريق الملك فهد، وعندما تجاهلته تماماً، استخدم الفرامل، وهو يسير أمامها لترتطم الفتاة بإحدى الصبات فكُسرت أسنانها وخشمها، لكن الفتاة قد زوّدت مركبتها بكاميرا ووثّقت كل الجريمة وتعرّفوا على الجاني.

وتولي السعودية قضايا التحرُّش حرصاً شديداً، فالنيابة العامة ترصد كل ما يُنشر في شبكات التواصل وتلاحق أبطالها لتقديمهم للعدالة، وفي اليوم الوطني أسفرت جهودها عن الوصول إلى مجموعة متحرّشين لضمان خصوصية الأفراد وفق القوانين.

ونصّت المادة الثالثة من نظام مكافحة التحرُّش: "لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصّة -نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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37 دقيقة تحرش.. شاب يتعقب فتاة ويحاول قتلها ووالداه يطلبان شفاعة "المالكي"!
سبق

في قضية تحرُّش جديدة بتفاصيل مروّعة، لاحق شاب في العشرين من عمره فتاة من أحد مستشفيات الرياض حتى طريق الملك فهد ملوّحاً برقم هاتفه، ثم بسنابه، واستمر في مضايقته حتى تستجيب له، وعندما رفضت استخدم مكابح الفرامل فارتطمت بالصبة ونُقلت للمستشفى.

هذه القصة روى تفاصيلها الفنان "فايز المالكي"؛ وذلك عندما استغاث والدَي الشاب به للشفاعة عند ذوي الضحية؛ حيث قال "المالكي": "الشاب تتبع الفتاة نحو ٣٧ دقيقة من مستشفى الحرس الوطني لطريق الملك فهد، وعندما تجاهلته تماماً، استخدم الفرامل، وهو يسير أمامها لترتطم الفتاة بإحدى الصبات فكُسرت أسنانها وخشمها، لكن الفتاة قد زوّدت مركبتها بكاميرا ووثّقت كل الجريمة وتعرّفوا على الجاني.

وتولي السعودية قضايا التحرُّش حرصاً شديداً، فالنيابة العامة ترصد كل ما يُنشر في شبكات التواصل وتلاحق أبطالها لتقديمهم للعدالة، وفي اليوم الوطني أسفرت جهودها عن الوصول إلى مجموعة متحرّشين لضمان خصوصية الأفراد وفق القوانين.

ونصّت المادة الثالثة من نظام مكافحة التحرُّش: "لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصّة -نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة".

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
11:55 AM

37 دقيقة تحرش.. شاب يتعقب فتاة ويحاول قتلها ووالداه يطلبان شفاعة "المالكي"!

لوح برقم هاتفه وبسنابه واستمر بمضايقتها لتستجيب وكاميرا المركبة وثقت للجريمة

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بدر العتيبي - الرياض
9
14,059

في قضية تحرُّش جديدة بتفاصيل مروّعة، لاحق شاب في العشرين من عمره فتاة من أحد مستشفيات الرياض حتى طريق الملك فهد ملوّحاً برقم هاتفه، ثم بسنابه، واستمر في مضايقته حتى تستجيب له، وعندما رفضت استخدم مكابح الفرامل فارتطمت بالصبة ونُقلت للمستشفى.

هذه القصة روى تفاصيلها الفنان "فايز المالكي"؛ وذلك عندما استغاث والدَي الشاب به للشفاعة عند ذوي الضحية؛ حيث قال "المالكي": "الشاب تتبع الفتاة نحو ٣٧ دقيقة من مستشفى الحرس الوطني لطريق الملك فهد، وعندما تجاهلته تماماً، استخدم الفرامل، وهو يسير أمامها لترتطم الفتاة بإحدى الصبات فكُسرت أسنانها وخشمها، لكن الفتاة قد زوّدت مركبتها بكاميرا ووثّقت كل الجريمة وتعرّفوا على الجاني.

وتولي السعودية قضايا التحرُّش حرصاً شديداً، فالنيابة العامة ترصد كل ما يُنشر في شبكات التواصل وتلاحق أبطالها لتقديمهم للعدالة، وفي اليوم الوطني أسفرت جهودها عن الوصول إلى مجموعة متحرّشين لضمان خصوصية الأفراد وفق القوانين.

ونصّت المادة الثالثة من نظام مكافحة التحرُّش: "لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصّة -نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة".

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