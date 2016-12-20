صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على مواطن بحوزته مواد مخدرة، أثناء وجوده في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره، وجرى إيقافه. وأبان أنه اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.
"مكافحة المخدرات" تقبض على مواطن بحوزته مواد مخدرة في مكان عام بالرياض
وثق فعلته ونشرها.. واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل للنيابة العامة
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على مواطن بحوزته مواد مخدرة، أثناء وجوده في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره، وجرى إيقافه. وأبان أنه اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.
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"مكافحة المخدرات" تقبض على مواطن بحوزته مواد مخدرة في مكان عام بالرياضوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-19
19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
11:51 PM
"مكافحة المخدرات" تقبض على مواطن بحوزته مواد مخدرة في مكان عام بالرياض
وثق فعلته ونشرها.. واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل للنيابة العامة
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على مواطن بحوزته مواد مخدرة، أثناء وجوده في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره، وجرى إيقافه. وأبان أنه اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.
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