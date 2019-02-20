النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهِدوا التلفزيون بدونه.. القبض على "طبيب الكركمين" في مصر

الآن يستطيع مشاهدو التليفزيون مشاهدته دون إعلاناته؛ فقد ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الصيدلي الذي اشتُهر بلقب "طبيب الكركمين"؛ وذلك بتهمة حيازة مواد عشبية وأدوية مجهولة المصدر، والترويج لها، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، ألقى رجال مباحث المصنفات القبض على "أبو النصر" في منزله بمنطقة الشيخ زايد؛ لاتهامه بحيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر، وتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد أن وردت معلومات لضباط مباحث المصنفات، تفيد بحيازة الصيدلي أحمد أبو النصر أدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، وإعلانها عبر العديد من القنوات الفضائية بقصد تحقيق أرباح مادية.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط الصيدلي، والتحفظ على كمية من المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيق.

وقد عبَّر المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن سعادتهم بنبأ القبض على طبيب الكركمين بسبب إعلاناته الكثيفة عن وصفات علاجية مجهولة. وقال البعض إن هذا الحدث تأخر كثيرًا، وكان يجب القبض عليه منذ ظهوره قبل سنوات نظرًا لخطورة ما يفعله، حسب وصفهم.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، قال بعض المغردين: "أخيرًا خلصنا.. وهنتفرج على التليفزيون بدون إعلانات كركمين كل دقيقتين".

الرئيسية/ محطات

اعلان
شاهِدوا التلفزيون بدونه.. القبض على "طبيب الكركمين" في مصر
سبق

الآن يستطيع مشاهدو التليفزيون مشاهدته دون إعلاناته؛ فقد ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الصيدلي الذي اشتُهر بلقب "طبيب الكركمين"؛ وذلك بتهمة حيازة مواد عشبية وأدوية مجهولة المصدر، والترويج لها، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، ألقى رجال مباحث المصنفات القبض على "أبو النصر" في منزله بمنطقة الشيخ زايد؛ لاتهامه بحيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر، وتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد أن وردت معلومات لضباط مباحث المصنفات، تفيد بحيازة الصيدلي أحمد أبو النصر أدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، وإعلانها عبر العديد من القنوات الفضائية بقصد تحقيق أرباح مادية.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط الصيدلي، والتحفظ على كمية من المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيق.

وقد عبَّر المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن سعادتهم بنبأ القبض على طبيب الكركمين بسبب إعلاناته الكثيفة عن وصفات علاجية مجهولة. وقال البعض إن هذا الحدث تأخر كثيرًا، وكان يجب القبض عليه منذ ظهوره قبل سنوات نظرًا لخطورة ما يفعله، حسب وصفهم.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، قال بعض المغردين: "أخيرًا خلصنا.. وهنتفرج على التليفزيون بدون إعلانات كركمين كل دقيقتين".

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
12:47 AM

شاهِدوا التلفزيون بدونه.. القبض على "طبيب الكركمين" في مصر

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
632

الآن يستطيع مشاهدو التليفزيون مشاهدته دون إعلاناته؛ فقد ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الصيدلي الذي اشتُهر بلقب "طبيب الكركمين"؛ وذلك بتهمة حيازة مواد عشبية وأدوية مجهولة المصدر، والترويج لها، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، ألقى رجال مباحث المصنفات القبض على "أبو النصر" في منزله بمنطقة الشيخ زايد؛ لاتهامه بحيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر، وتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد أن وردت معلومات لضباط مباحث المصنفات، تفيد بحيازة الصيدلي أحمد أبو النصر أدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، وإعلانها عبر العديد من القنوات الفضائية بقصد تحقيق أرباح مادية.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط الصيدلي، والتحفظ على كمية من المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيق.

وقد عبَّر المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن سعادتهم بنبأ القبض على طبيب الكركمين بسبب إعلاناته الكثيفة عن وصفات علاجية مجهولة. وقال البعض إن هذا الحدث تأخر كثيرًا، وكان يجب القبض عليه منذ ظهوره قبل سنوات نظرًا لخطورة ما يفعله، حسب وصفهم.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، قال بعض المغردين: "أخيرًا خلصنا.. وهنتفرج على التليفزيون بدون إعلانات كركمين كل دقيقتين".

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,152
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,569
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,220
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,169

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة