النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الاتفاق" يواصل تحضيراته لمباراة "النصر" في الكأس

مشاركة "الكويكبي" محل شك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الاعتيادية مساء اليوم الجمعة على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام؛ تحضيرًا لمواجهة النصر في الرياض يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش قد اشتمل على تمارين لياقية عبر عدة محطات، ثم قسم فلادان لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

وكشفت مصادر إعلامية اليوم الجمعة، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، سيخضع محمد الكويكبي لاختبارات لياقية وفنية، لتحديد إمكانية انضمامه إلى التدريبات الجماعية قبل المغادرة إلى الرياض من أجل مواجهة النصر.

ولم يتحدد بعد ما إذا كان محمد الكويكبي يستطيع المشاركة في المباراة أم لا، ولا يزال الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق، ينتظر القرار النهائي حول جاهزيته من عدمها قبل السفر إلى الرياض.

ويخضع محمد الكويكبي صاحب الـ27 عامًا، لبرنامج تأهيلي، وضعه له الجهاز الطبي في نادي الاتفاق برفقة فهد غازي، لاعب الفريق، المصاب أيضًا.

كأس الملك كأس خادم الحرمين الشريفين النصر الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الاتفاق" يواصل تحضيراته لمباراة "النصر" في الكأس
سبق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الاعتيادية مساء اليوم الجمعة على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام؛ تحضيرًا لمواجهة النصر في الرياض يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش قد اشتمل على تمارين لياقية عبر عدة محطات، ثم قسم فلادان لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

وكشفت مصادر إعلامية اليوم الجمعة، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، سيخضع محمد الكويكبي لاختبارات لياقية وفنية، لتحديد إمكانية انضمامه إلى التدريبات الجماعية قبل المغادرة إلى الرياض من أجل مواجهة النصر.

ولم يتحدد بعد ما إذا كان محمد الكويكبي يستطيع المشاركة في المباراة أم لا، ولا يزال الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق، ينتظر القرار النهائي حول جاهزيته من عدمها قبل السفر إلى الرياض.

ويخضع محمد الكويكبي صاحب الـ27 عامًا، لبرنامج تأهيلي، وضعه له الجهاز الطبي في نادي الاتفاق برفقة فهد غازي، لاعب الفريق، المصاب أيضًا.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
09:41 PM

"الاتفاق" يواصل تحضيراته لمباراة "النصر" في الكأس

مشاركة "الكويكبي" محل شك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
247

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الاعتيادية مساء اليوم الجمعة على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام؛ تحضيرًا لمواجهة النصر في الرياض يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش قد اشتمل على تمارين لياقية عبر عدة محطات، ثم قسم فلادان لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

وكشفت مصادر إعلامية اليوم الجمعة، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، سيخضع محمد الكويكبي لاختبارات لياقية وفنية، لتحديد إمكانية انضمامه إلى التدريبات الجماعية قبل المغادرة إلى الرياض من أجل مواجهة النصر.

ولم يتحدد بعد ما إذا كان محمد الكويكبي يستطيع المشاركة في المباراة أم لا، ولا يزال الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق، ينتظر القرار النهائي حول جاهزيته من عدمها قبل السفر إلى الرياض.

ويخضع محمد الكويكبي صاحب الـ27 عامًا، لبرنامج تأهيلي، وضعه له الجهاز الطبي في نادي الاتفاق برفقة فهد غازي، لاعب الفريق، المصاب أيضًا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,625
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,816
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,488
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,423

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة