"الاتفاق" يواصل تحضيراته لمباراة "النصر" في الكأس

مشاركة "الكويكبي" محل شك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الاعتيادية مساء اليوم الجمعة على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام؛ تحضيرًا لمواجهة النصر في الرياض يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.



وكان التدريب الذي قاده المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش قد اشتمل على تمارين لياقية عبر عدة محطات، ثم قسم فلادان لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.



وكشفت مصادر إعلامية اليوم الجمعة، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، سيخضع محمد الكويكبي لاختبارات لياقية وفنية، لتحديد إمكانية انضمامه إلى التدريبات الجماعية قبل المغادرة إلى الرياض من أجل مواجهة النصر.



ولم يتحدد بعد ما إذا كان محمد الكويكبي يستطيع المشاركة في المباراة أم لا، ولا يزال الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق، ينتظر القرار النهائي حول جاهزيته من عدمها قبل السفر إلى الرياض.



ويخضع محمد الكويكبي صاحب الـ27 عامًا، لبرنامج تأهيلي، وضعه له الجهاز الطبي في نادي الاتفاق برفقة فهد غازي، لاعب الفريق، المصاب أيضًا.