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ذبح 60 ألف رأس أغنام ضمن مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي

وسط استعدادات متكاملة في مواقع الذبح وإجراءات صحية مشددة

نفذ مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" مناسك الهدي والأضاحي في موسم حج هذا العام، حيث ذبح أكثر من 60 ألف رأس من الأغنام منذ يوم أمس -يوم النحر- حتى اليوم، وسط استعدادات وتجهيزات متكاملة في مواقع الذبح وإجراءات صحية مشددة، واحترازات وقائية منعاً لانتشار فيروس كورونا.

وأماط المشروع اللثام عن أن مبيعاته بلغت 110 آلاف ريال، مؤكداً حرصه على سير العمل وانسيابيته وفق الخطط التشغيلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أداء نسكهم، وتعظيماً لهذه الشعيرة، بالإضافة إلى تنفيذ طلبات عموم المسلمين من الأضاحي والصدقات والفدي، منوهاً بجاهزية جميع الأطقم الفنية والإدارية والرقابية في مواقع التشغيل.

وجسّد مشروع "أضاحي" جوانب من أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام ضمن أدائهم شعائرهم الدينية، وتحقيق التكافل الاجتماعي الذي حض عليه الدين، وسط خبرات تراكمية وإنجازات متوالية خلال مسيرته في تنفيذ النسك التي امتدت 40 عاماً، وظف خلالها التقنية الرقمية والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية بشؤون خدمة ضيوف الرحمن بهدف التسهيل ورفع المشقة عنهم لينعموا بتأدية فريضة الحج والمناسك بكل يسر وسهولة في مناخٍ من الراحة والاستقرار.

وأطلق المشروع منظومة الربط الإلكتروني مع عدد من المنصات الإلكترونية ذات العلاقة بشؤون الحج، محققاً بالدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة في التسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم طفرة كبيرة في إنجاز أعماله عبر إنشاء 8 مجازر على مستوى متطور من التجهيزات؛ و 7 مجازر للأغنام، وواحدة للجمال والأبقار التي تتربع على مساحة تقرب من مليون متر مربع، وتصل طاقتها الاستيعابية لمليون ونصف رأس من الأغنام وعشرة آلاف رأس من الجمال والأبقار.

ودعا الجميع إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي سهلت عملية شراء الأضحية وبقية أنواع النسك الأخرى والسداد من الحساب البنكي أو البطاقات الائتمانية.

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ذبح 60 ألف رأس أغنام ضمن مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي
سبق

نفذ مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" مناسك الهدي والأضاحي في موسم حج هذا العام، حيث ذبح أكثر من 60 ألف رأس من الأغنام منذ يوم أمس -يوم النحر- حتى اليوم، وسط استعدادات وتجهيزات متكاملة في مواقع الذبح وإجراءات صحية مشددة، واحترازات وقائية منعاً لانتشار فيروس كورونا.

وأماط المشروع اللثام عن أن مبيعاته بلغت 110 آلاف ريال، مؤكداً حرصه على سير العمل وانسيابيته وفق الخطط التشغيلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أداء نسكهم، وتعظيماً لهذه الشعيرة، بالإضافة إلى تنفيذ طلبات عموم المسلمين من الأضاحي والصدقات والفدي، منوهاً بجاهزية جميع الأطقم الفنية والإدارية والرقابية في مواقع التشغيل.

وجسّد مشروع "أضاحي" جوانب من أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام ضمن أدائهم شعائرهم الدينية، وتحقيق التكافل الاجتماعي الذي حض عليه الدين، وسط خبرات تراكمية وإنجازات متوالية خلال مسيرته في تنفيذ النسك التي امتدت 40 عاماً، وظف خلالها التقنية الرقمية والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية بشؤون خدمة ضيوف الرحمن بهدف التسهيل ورفع المشقة عنهم لينعموا بتأدية فريضة الحج والمناسك بكل يسر وسهولة في مناخٍ من الراحة والاستقرار.

وأطلق المشروع منظومة الربط الإلكتروني مع عدد من المنصات الإلكترونية ذات العلاقة بشؤون الحج، محققاً بالدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة في التسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم طفرة كبيرة في إنجاز أعماله عبر إنشاء 8 مجازر على مستوى متطور من التجهيزات؛ و 7 مجازر للأغنام، وواحدة للجمال والأبقار التي تتربع على مساحة تقرب من مليون متر مربع، وتصل طاقتها الاستيعابية لمليون ونصف رأس من الأغنام وعشرة آلاف رأس من الجمال والأبقار.

ودعا الجميع إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي سهلت عملية شراء الأضحية وبقية أنواع النسك الأخرى والسداد من الحساب البنكي أو البطاقات الائتمانية.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
08:09 PM

ذبح 60 ألف رأس أغنام ضمن مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي

وسط استعدادات متكاملة في مواقع الذبح وإجراءات صحية مشددة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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نفذ مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" مناسك الهدي والأضاحي في موسم حج هذا العام، حيث ذبح أكثر من 60 ألف رأس من الأغنام منذ يوم أمس -يوم النحر- حتى اليوم، وسط استعدادات وتجهيزات متكاملة في مواقع الذبح وإجراءات صحية مشددة، واحترازات وقائية منعاً لانتشار فيروس كورونا.

وأماط المشروع اللثام عن أن مبيعاته بلغت 110 آلاف ريال، مؤكداً حرصه على سير العمل وانسيابيته وفق الخطط التشغيلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أداء نسكهم، وتعظيماً لهذه الشعيرة، بالإضافة إلى تنفيذ طلبات عموم المسلمين من الأضاحي والصدقات والفدي، منوهاً بجاهزية جميع الأطقم الفنية والإدارية والرقابية في مواقع التشغيل.

وجسّد مشروع "أضاحي" جوانب من أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام ضمن أدائهم شعائرهم الدينية، وتحقيق التكافل الاجتماعي الذي حض عليه الدين، وسط خبرات تراكمية وإنجازات متوالية خلال مسيرته في تنفيذ النسك التي امتدت 40 عاماً، وظف خلالها التقنية الرقمية والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية بشؤون خدمة ضيوف الرحمن بهدف التسهيل ورفع المشقة عنهم لينعموا بتأدية فريضة الحج والمناسك بكل يسر وسهولة في مناخٍ من الراحة والاستقرار.

وأطلق المشروع منظومة الربط الإلكتروني مع عدد من المنصات الإلكترونية ذات العلاقة بشؤون الحج، محققاً بالدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة في التسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم طفرة كبيرة في إنجاز أعماله عبر إنشاء 8 مجازر على مستوى متطور من التجهيزات؛ و 7 مجازر للأغنام، وواحدة للجمال والأبقار التي تتربع على مساحة تقرب من مليون متر مربع، وتصل طاقتها الاستيعابية لمليون ونصف رأس من الأغنام وعشرة آلاف رأس من الجمال والأبقار.

ودعا الجميع إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي سهلت عملية شراء الأضحية وبقية أنواع النسك الأخرى والسداد من الحساب البنكي أو البطاقات الائتمانية.

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