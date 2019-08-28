الكويت تستضيف كونجرس 2020 للصحافة الرياضية

السلمي: كنا وما زلنا مساندين للاستضافة

شارك وفدٌ من السعودية، أمس الثلاثاء، في الاجتماع الثاني والعشرين للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، الذي أُقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور برئاسة سطام السهلي، حيث مثل الوفد السعودي كل من عادل الزهراني المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، والدكتور تركي العواد عضو مجلس إدارة الاتحاد، وسلطان المهوس عضو الاتحاد، إضافة إلى حضور عددٍ من الدول الأعضاء في الاتحاد القاري.

بعد ذلك بدأ الاجتماع بتقديم الشكر للمملكة العربية السعودية على استضافة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي لأعمال الكونجرس الآسيوي الماضي، الذي أُقيم بمحافظة جدة، حيث أشاد الأعضاء المشاركون في الاجتماع بتنظيم المملكة للاجتماع السابق بشكل احترافي ومميز وجد ثناء وإعجاب كل المشاركين الموجودين في حينه، وعلى ما تضمنه الاجتماع من عدد من النقاط المهمة التي تعنى بجانب الإعلام الرياضي في القارة، بعد ذلك ناقش الأعضاء النقاط المدرجة على جدول الأعمال، حيث صادقت الجمعية بالإجماع على قرار المكتب التنفيذي بترشيح دولة الكويت لاستضافة اجتماع الجمعية العمومية المقبل 2020، إضافة إلى منح المكتب التنفيذي عامًا إضافيًا لممارسة مهامه، بحيث تنتهي ولاية المجلس الحالي 2021.

من جهة أخرى، هنأ رجاء الله السلمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية سطام السهلي بمناسبة نجاح اجتماع الجمعية العمومية وإكمال مسيرة تنفيذ وتحقيق الخطوات التي من شأنها المساهمة في تطوير الإعلام الرياضي في قارة آسيا.

كما هنأ السلمي نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد وباسم الإعلام الرياضي السعودي دولة الكويت بمناسبة حصولها على استضافة اجتماع الكونجرس الآسيوي المقبل في عام 2020، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يعد استحقاقًا مهمًا يليق بمكانة وقيمة الإعلام الرياضي الكويتي والخليجي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي كان وما زال مساندًا وداعمًا لاستضافة الكويت الشقيقة لهذا الحدث المهم، وسيضع كل الإمكانات تحت تصرف الإخوة الزملاء في جمعية الإعلام الرياضي الكويتي والاتحاد الآسيوي لإنجاح هذا التجمع الصحفي المهم على أرض دولة الكويت.