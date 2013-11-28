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في الديربي الكبير .. الهلال يبحث عن اللقب التاسع .. والنصر عينه على السابع

في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين .. وبحضور أمير الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - تقام المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019 – 2020، التي ستجمع فريقي الهلال والنصر على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، عند الساعة 7:45 من مساء اليوم السبت.

وأناب - أيَّده الله - الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض لحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

ويقود اللقاء الحكم البولندي الدولي "سيمون".

ويسعى الهلال لتحقيق اللقب التاسع، بينما يبحث النصر عن اللقب السابع في مسيرته.

وكان الهلال قد أكمل جاهزيته للديربي المنتظر مع غريمه التقليدي النصر بحصص تدريبية شهدت عودة اللاعب سالم الدوسري وحارس مرمى الفريق عبد الله المعيوف.

في الطرف الآخر أغلق النصر تدريباته بعد الخسارة "الدورية" أمام الهلال من أجل تهيئة اللاعبين.

وتشير المصادر إلى أن المدير الفني للنصر "فيتوريا" سيدفع بهداف الفريق المغربي عبد الرزاق حمدالله من بداية اللقاء، كما أن عودة "أمادو" ستمنح خط الدفاع قوة.

كأس خادم الحرمين الشريفين الهلال النصر كأس الملك

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في الديربي الكبير .. الهلال يبحث عن اللقب التاسع .. والنصر عينه على السابع
سبق

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - تقام المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019 – 2020، التي ستجمع فريقي الهلال والنصر على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، عند الساعة 7:45 من مساء اليوم السبت.

وأناب - أيَّده الله - الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض لحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

ويقود اللقاء الحكم البولندي الدولي "سيمون".

ويسعى الهلال لتحقيق اللقب التاسع، بينما يبحث النصر عن اللقب السابع في مسيرته.

وكان الهلال قد أكمل جاهزيته للديربي المنتظر مع غريمه التقليدي النصر بحصص تدريبية شهدت عودة اللاعب سالم الدوسري وحارس مرمى الفريق عبد الله المعيوف.

في الطرف الآخر أغلق النصر تدريباته بعد الخسارة "الدورية" أمام الهلال من أجل تهيئة اللاعبين.

وتشير المصادر إلى أن المدير الفني للنصر "فيتوريا" سيدفع بهداف الفريق المغربي عبد الرزاق حمدالله من بداية اللقاء، كما أن عودة "أمادو" ستمنح خط الدفاع قوة.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
01:35 AM

في الديربي الكبير .. الهلال يبحث عن اللقب التاسع .. والنصر عينه على السابع

في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين .. وبحضور أمير الرياض

A A A
أحمد سرور - الرياض
7
2,405

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - تقام المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019 – 2020، التي ستجمع فريقي الهلال والنصر على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، عند الساعة 7:45 من مساء اليوم السبت.

وأناب - أيَّده الله - الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض لحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

ويقود اللقاء الحكم البولندي الدولي "سيمون".

ويسعى الهلال لتحقيق اللقب التاسع، بينما يبحث النصر عن اللقب السابع في مسيرته.

وكان الهلال قد أكمل جاهزيته للديربي المنتظر مع غريمه التقليدي النصر بحصص تدريبية شهدت عودة اللاعب سالم الدوسري وحارس مرمى الفريق عبد الله المعيوف.

في الطرف الآخر أغلق النصر تدريباته بعد الخسارة "الدورية" أمام الهلال من أجل تهيئة اللاعبين.

وتشير المصادر إلى أن المدير الفني للنصر "فيتوريا" سيدفع بهداف الفريق المغربي عبد الرزاق حمدالله من بداية اللقاء، كما أن عودة "أمادو" ستمنح خط الدفاع قوة.

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