وأشارت إلى أنه سيتم الاكتفاء بإضافة الترميز (‏الرقم ثنائي الأبعاد) ‏على عبوات المستحضرات ،‏المتضمن معلومات ‏التسجيل كافة الخاصة بها، والمعتمدة ‏من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ‏على أن يبدأ العمل بالتنظيم الجديد في ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ.

سمحت الهيئة العامة للغذاء والدواء لوكلاء وشركات ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية ‏بأن تكون طباعة الأسعار‏ ورقم التسجيل على المستحضرات الصيدلية والعشبية ‏اختياريًّا وليس إلزاميًّا‏.

بعد نحو أسبوعَيْن.. لا تسعيرة على المستحضرات العشبية والصيدلية أحمد العبدالله سبق 2021-07-15 سمحت الهيئة العامة للغذاء والدواء لوكلاء وشركات ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية ‏بأن تكون طباعة الأسعار‏ ورقم التسجيل على المستحضرات الصيدلية والعشبية ‏اختياريًّا وليس إلزاميًّا‏. وأشارت إلى أنه سيتم الاكتفاء بإضافة الترميز (‏الرقم ثنائي الأبعاد) ‏على عبوات المستحضرات ،‏المتضمن معلومات ‏التسجيل كافة الخاصة بها، والمعتمدة ‏من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ‏على أن يبدأ العمل بالتنظيم الجديد في ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 01:09 AM

بعد نحو أسبوعَيْن.. لا تسعيرة على المستحضرات العشبية والصيدلية الاكتفاء بـ"الترميز" على عبواتها المتضمن معلومات ‏التسجيل





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سمحت الهيئة العامة للغذاء والدواء لوكلاء وشركات ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية ‏بأن تكون طباعة الأسعار‏ ورقم التسجيل على المستحضرات الصيدلية والعشبية ‏اختياريًّا وليس إلزاميًّا‏.

وأشارت إلى أنه سيتم الاكتفاء بإضافة الترميز (‏الرقم ثنائي الأبعاد) ‏على عبوات المستحضرات ،‏المتضمن معلومات ‏التسجيل كافة الخاصة بها، والمعتمدة ‏من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ‏على أن يبدأ العمل بالتنظيم الجديد في ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ.