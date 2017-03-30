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"هدف": على منشآت دعم التوظيف تحديث بياناتها وتسجيل العنوان الوطني

احتساب مبالغ الدعم وفق سياسات البرنامج والبيانات المحدثة في "طاقات"

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، منشآت القطاع الخاص المستفيدة من برنامج دعم التوظيف، لتحديث بياناتها إلكترونيًّا، وتسجيل العنوان الوطني للمنشأة في حسابها بالبوابة الوطنية للعمل "طاقات" عبر الرابط: https://taqat.sa.

وذكر الصندوق أنه سيتم إيداع مبالغ الدعم للمنشآت المحدثة لبياناتها، كما سيتم احتساب مبالغ الدعم وفق سياسات البرنامج والبيانات المحدثة في بوابة "طاقات"؛ لافتًا إلى أنه يمكن للمنشآت التسجيل في العنوان الوطني عبر الرابط: https://register.address.gov.sa.

وأكد "هدف" حرصه على استكمال المنشآت المستفيدة من البرنامج، للإجراءات المطلوبة، وتحديث بياناتها؛ بما يضمن تحقيق أهداف الدعم المقدم من البرنامج، وتوجيهه للمنشآت المستحقة للدعم، والممكنة للكوادر الوطنية.

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"هدف": على منشآت دعم التوظيف تحديث بياناتها وتسجيل العنوان الوطني
سبق

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، منشآت القطاع الخاص المستفيدة من برنامج دعم التوظيف، لتحديث بياناتها إلكترونيًّا، وتسجيل العنوان الوطني للمنشأة في حسابها بالبوابة الوطنية للعمل "طاقات" عبر الرابط: https://taqat.sa.

وذكر الصندوق أنه سيتم إيداع مبالغ الدعم للمنشآت المحدثة لبياناتها، كما سيتم احتساب مبالغ الدعم وفق سياسات البرنامج والبيانات المحدثة في بوابة "طاقات"؛ لافتًا إلى أنه يمكن للمنشآت التسجيل في العنوان الوطني عبر الرابط: https://register.address.gov.sa.

وأكد "هدف" حرصه على استكمال المنشآت المستفيدة من البرنامج، للإجراءات المطلوبة، وتحديث بياناتها؛ بما يضمن تحقيق أهداف الدعم المقدم من البرنامج، وتوجيهه للمنشآت المستحقة للدعم، والممكنة للكوادر الوطنية.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
01:59 PM

"هدف": على منشآت دعم التوظيف تحديث بياناتها وتسجيل العنوان الوطني

احتساب مبالغ الدعم وفق سياسات البرنامج والبيانات المحدثة في "طاقات"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، منشآت القطاع الخاص المستفيدة من برنامج دعم التوظيف، لتحديث بياناتها إلكترونيًّا، وتسجيل العنوان الوطني للمنشأة في حسابها بالبوابة الوطنية للعمل "طاقات" عبر الرابط: https://taqat.sa.

وذكر الصندوق أنه سيتم إيداع مبالغ الدعم للمنشآت المحدثة لبياناتها، كما سيتم احتساب مبالغ الدعم وفق سياسات البرنامج والبيانات المحدثة في بوابة "طاقات"؛ لافتًا إلى أنه يمكن للمنشآت التسجيل في العنوان الوطني عبر الرابط: https://register.address.gov.sa.

وأكد "هدف" حرصه على استكمال المنشآت المستفيدة من البرنامج، للإجراءات المطلوبة، وتحديث بياناتها؛ بما يضمن تحقيق أهداف الدعم المقدم من البرنامج، وتوجيهه للمنشآت المستحقة للدعم، والممكنة للكوادر الوطنية.

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