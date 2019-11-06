النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خادم الحرمين يستقبل الرئيس التنفيذي ومؤسّس المنتدى الاقتصادي العالمي

الملك استعرض معه افتتاح مركز للتقنية الحديثة تابع للمنتدى في مدينة الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، الرئيس التنفيذي ومؤسّس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة والمنتدى وسبل تطويرها، بما في ذلك افتتاح مركز للتقنية الحديثة تابع للمنتدى في مدينة الرياض، وهو الخامس على مستوى العالم.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضره، نائب رئيس الأعمال الجيوسياسية والإقليمية ورئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي ميريك دوسيك، ورئيسة الشؤون التنفيذية في مكتب الرئيس كيلي أومندسن.

الملك سلمان بن عبدالعزيز المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين يستقبل الرئيس التنفيذي ومؤسّس المنتدى الاقتصادي العالمي
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، الرئيس التنفيذي ومؤسّس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة والمنتدى وسبل تطويرها، بما في ذلك افتتاح مركز للتقنية الحديثة تابع للمنتدى في مدينة الرياض، وهو الخامس على مستوى العالم.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضره، نائب رئيس الأعمال الجيوسياسية والإقليمية ورئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي ميريك دوسيك، ورئيسة الشؤون التنفيذية في مكتب الرئيس كيلي أومندسن.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
01:14 PM

خادم الحرمين يستقبل الرئيس التنفيذي ومؤسّس المنتدى الاقتصادي العالمي

الملك استعرض معه افتتاح مركز للتقنية الحديثة تابع للمنتدى في مدينة الرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,441

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، الرئيس التنفيذي ومؤسّس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة والمنتدى وسبل تطويرها، بما في ذلك افتتاح مركز للتقنية الحديثة تابع للمنتدى في مدينة الرياض، وهو الخامس على مستوى العالم.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضره، نائب رئيس الأعمال الجيوسياسية والإقليمية ورئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي ميريك دوسيك، ورئيسة الشؤون التنفيذية في مكتب الرئيس كيلي أومندسن.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,776
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,992
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,394
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,632

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة