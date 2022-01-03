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"الزايدي" يكرّم رئيس بلدية جنوب حائل ومدير إدارة النظافة

نظير جهودهما المميزة في نظام راصد في برنامج البلاغات 940

كرّم أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي كلاً من رئيس بلدية جنوب حائل السعد بن محمد المحيفر ومدير إدارة النظافة ببلدية جنوب حائل تركي بن بركة المسمار نظير جهودهما المميزة في نظام راصد في برنامج البلاغات 940، حيث عبّر كلٌ من المحيفر والمسمار عن سعادتهما بهذا التكريم، وأكدا أنه سيكون حافزًاً لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية.

يأتي هذا التكريم في إطار تحفيز البلديات على تقديم أرقى وأفضل الخدمات للمستفيدين وخلق التنافس الإيجابي بين البلديات للإبداع والتميز عبر تطوير برامجها وأنشطتها في مختلف الجوانب الاستثمارية والبيئية والجمالية والخدمات البلدية المقدمة للمستفيد ضمن جهود الأمانة لتحسين برامج جودة الحياة التي تأتي ضمن مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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"الزايدي" يكرّم رئيس بلدية جنوب حائل ومدير إدارة النظافة
سبق

كرّم أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي كلاً من رئيس بلدية جنوب حائل السعد بن محمد المحيفر ومدير إدارة النظافة ببلدية جنوب حائل تركي بن بركة المسمار نظير جهودهما المميزة في نظام راصد في برنامج البلاغات 940، حيث عبّر كلٌ من المحيفر والمسمار عن سعادتهما بهذا التكريم، وأكدا أنه سيكون حافزًاً لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية.

يأتي هذا التكريم في إطار تحفيز البلديات على تقديم أرقى وأفضل الخدمات للمستفيدين وخلق التنافس الإيجابي بين البلديات للإبداع والتميز عبر تطوير برامجها وأنشطتها في مختلف الجوانب الاستثمارية والبيئية والجمالية والخدمات البلدية المقدمة للمستفيد ضمن جهود الأمانة لتحسين برامج جودة الحياة التي تأتي ضمن مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
12:29 AM

"الزايدي" يكرّم رئيس بلدية جنوب حائل ومدير إدارة النظافة

نظير جهودهما المميزة في نظام راصد في برنامج البلاغات 940

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّم أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي كلاً من رئيس بلدية جنوب حائل السعد بن محمد المحيفر ومدير إدارة النظافة ببلدية جنوب حائل تركي بن بركة المسمار نظير جهودهما المميزة في نظام راصد في برنامج البلاغات 940، حيث عبّر كلٌ من المحيفر والمسمار عن سعادتهما بهذا التكريم، وأكدا أنه سيكون حافزًاً لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية.

يأتي هذا التكريم في إطار تحفيز البلديات على تقديم أرقى وأفضل الخدمات للمستفيدين وخلق التنافس الإيجابي بين البلديات للإبداع والتميز عبر تطوير برامجها وأنشطتها في مختلف الجوانب الاستثمارية والبيئية والجمالية والخدمات البلدية المقدمة للمستفيد ضمن جهود الأمانة لتحسين برامج جودة الحياة التي تأتي ضمن مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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