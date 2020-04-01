أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، وصول (71,401) ألف رأس من الأغنام والأبقار من 4 دول إلى المملكة، عبر محاجر الوزارة في منطقة مكة المكرمة. وتفصيلًا: أوضحت الوزارة أنه خلال الفترة من 1441/07/27هـ وحتى 1441/08/06هـ، تم فسح إرساليات عدد 61.974 ألف رأس من الأغنام، وعدد 9,427 ألف رأس من الأبقار، بعد مراجعة المستندات والشهادات الصحية، وإجراء عملية الكشف الظاهري سحب عينات الدم وفحصها مخبرية، والتأكد من سلامتها، والتأكد من متوسط الأوزان. وأضافت أنه تم فسح وتوجيه الإرساليات إلى محجر الخمرة لاستكمال إجراءات الحجر.

"الزراعة": وصول 71 ألف رأس من الأغنام والأبقار المستوردة إلى مكة فهد الغبيوي سبق 2020-04-01 أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، وصول (71,401) ألف رأس من الأغنام والأبقار من 4 دول إلى المملكة، عبر محاجر الوزارة في منطقة مكة المكرمة.



وتفصيلًا: أوضحت الوزارة أنه خلال الفترة من 1441/07/27هـ وحتى 1441/08/06هـ، تم فسح إرساليات عدد 61.974 ألف رأس من الأغنام، وعدد 9,427 ألف رأس من الأبقار، بعد مراجعة المستندات والشهادات الصحية، وإجراء عملية الكشف الظاهري سحب عينات الدم وفحصها مخبرية، والتأكد من سلامتها، والتأكد من متوسط الأوزان.



وأضافت أنه تم فسح وتوجيه الإرساليات إلى محجر الخمرة لاستكمال إجراءات الحجر.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 08:41 PM

اخر تعديل 01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 09:56 PM

"الزراعة": وصول 71 ألف رأس من الأغنام والأبقار المستوردة إلى مكة تم إرسالها لمحجر الخمرة بعد التأكد من سلامتها لاستكمال الإجراءات





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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، وصول (71,401) ألف رأس من الأغنام والأبقار من 4 دول إلى المملكة، عبر محاجر الوزارة في منطقة مكة المكرمة.



وتفصيلًا: أوضحت الوزارة أنه خلال الفترة من 1441/07/27هـ وحتى 1441/08/06هـ، تم فسح إرساليات عدد 61.974 ألف رأس من الأغنام، وعدد 9,427 ألف رأس من الأبقار، بعد مراجعة المستندات والشهادات الصحية، وإجراء عملية الكشف الظاهري سحب عينات الدم وفحصها مخبرية، والتأكد من سلامتها، والتأكد من متوسط الأوزان.



وأضافت أنه تم فسح وتوجيه الإرساليات إلى محجر الخمرة لاستكمال إجراءات الحجر.