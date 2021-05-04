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أمير الرياض يرعى اختتام فعاليات ملتقى خط الحرمين الشريفين غدًا

أُقيمت فعالياته منذ الأول من شهر رمضان واستمرت إلى الـ23 منه

يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، غدًا اختتام فعاليات دارة الملك عبدالعزيز ملتقى خط الحرمين الشريفين، وذلك في مقرها الرئيس بحي المربع في مدينة الرياض، الذي أُقيمت فعالياته منذ الأول من شهر رمضان المبارك، واستمرت إلى الثالث والعشرين منه؛ بهدف تعريف المشاركين بطريقة كتابة المصحف الشريف والأحاديث النبوية، وتأهيل الخطاطين في مجال كتابتهما.

وبهذه المناسبة سيطَّلع الأمير فيصل بن بندر على معرض تعريفي بأعمال الملتقى، وعلى نماذج حية لعمل المشاركين في خط القرآن الكريم والسنة النبوية، وعلى معرض (نور الحرف) الذي سبق للدارة أن نفَّذته الشهر الماضي، ثم تبدأ فعاليات الحفل الختامي.

يُذكر أن الملتقى عبارة عن برنامج رمضاني خطي، يعرِّف الخطاطين في السعودية بطريقة كتابة المصحف الشريف وضوابطها، والسنة النبوية، وذلك ضمن مشاركة الدارة الفاعلة في مناسبة "عام الخط العربي"؛ إذ جمعت في الملتقى معظم الخطاطين والخطاطات في السعودية لكتابة المصحف الشريف والسنة النبوية، وقام كل مشارك بكتابة جزء من القرآن الكريم وأحاديث نبوية مباركة.

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أمير الرياض يرعى اختتام فعاليات ملتقى خط الحرمين الشريفين غدًا
سبق

يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، غدًا اختتام فعاليات دارة الملك عبدالعزيز ملتقى خط الحرمين الشريفين، وذلك في مقرها الرئيس بحي المربع في مدينة الرياض، الذي أُقيمت فعالياته منذ الأول من شهر رمضان المبارك، واستمرت إلى الثالث والعشرين منه؛ بهدف تعريف المشاركين بطريقة كتابة المصحف الشريف والأحاديث النبوية، وتأهيل الخطاطين في مجال كتابتهما.

وبهذه المناسبة سيطَّلع الأمير فيصل بن بندر على معرض تعريفي بأعمال الملتقى، وعلى نماذج حية لعمل المشاركين في خط القرآن الكريم والسنة النبوية، وعلى معرض (نور الحرف) الذي سبق للدارة أن نفَّذته الشهر الماضي، ثم تبدأ فعاليات الحفل الختامي.

يُذكر أن الملتقى عبارة عن برنامج رمضاني خطي، يعرِّف الخطاطين في السعودية بطريقة كتابة المصحف الشريف وضوابطها، والسنة النبوية، وذلك ضمن مشاركة الدارة الفاعلة في مناسبة "عام الخط العربي"؛ إذ جمعت في الملتقى معظم الخطاطين والخطاطات في السعودية لكتابة المصحف الشريف والسنة النبوية، وقام كل مشارك بكتابة جزء من القرآن الكريم وأحاديث نبوية مباركة.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
11:15 PM

أمير الرياض يرعى اختتام فعاليات ملتقى خط الحرمين الشريفين غدًا

أُقيمت فعالياته منذ الأول من شهر رمضان واستمرت إلى الـ23 منه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، غدًا اختتام فعاليات دارة الملك عبدالعزيز ملتقى خط الحرمين الشريفين، وذلك في مقرها الرئيس بحي المربع في مدينة الرياض، الذي أُقيمت فعالياته منذ الأول من شهر رمضان المبارك، واستمرت إلى الثالث والعشرين منه؛ بهدف تعريف المشاركين بطريقة كتابة المصحف الشريف والأحاديث النبوية، وتأهيل الخطاطين في مجال كتابتهما.

وبهذه المناسبة سيطَّلع الأمير فيصل بن بندر على معرض تعريفي بأعمال الملتقى، وعلى نماذج حية لعمل المشاركين في خط القرآن الكريم والسنة النبوية، وعلى معرض (نور الحرف) الذي سبق للدارة أن نفَّذته الشهر الماضي، ثم تبدأ فعاليات الحفل الختامي.

يُذكر أن الملتقى عبارة عن برنامج رمضاني خطي، يعرِّف الخطاطين في السعودية بطريقة كتابة المصحف الشريف وضوابطها، والسنة النبوية، وذلك ضمن مشاركة الدارة الفاعلة في مناسبة "عام الخط العربي"؛ إذ جمعت في الملتقى معظم الخطاطين والخطاطات في السعودية لكتابة المصحف الشريف والسنة النبوية، وقام كل مشارك بكتابة جزء من القرآن الكريم وأحاديث نبوية مباركة.

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