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تواصل سقوط الأقنعة.. مستشار أردوغان يجلس مع قاتل وهارب من العدالة

في صورة أثارت غضب العديد من الأتراك بعد انتشارها على مواقع التواصل

تسببت صورة لأحد مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان مع رجل أعمال هارب من حكم بالسجن، بتهمة التحريض على القتل، في إثارة غضب العديد من الأتراك، بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد قالت وسائل إعلام تركية إن خليل كاليجي رئيس منطقة "أيفاجيك" في حزب العدالة والتنمية، شارك على حسابه في "إنستغرام" صورة تجمع هدايت تُرك أوغلو مستشار الرئيس التركي، مع رجل الأعمال الهارب غالب أوزتورك، قبل أن يحذفها بعدما تلقى سيلاً من الانتقادات.

وكانت محكمة تركية أصدرت حكماً بالسجن مدى الحياة بحق رجل الأعمال غالب أوزتورك بعد إدانته بالتحريض على القتل، لكنه فر من قبضة العدالة، ومن ثم ظهر مع مستشار لأردوغان، الأمر الذي أثار استياء كبيراً في الشارع التركي، بحسب صحيفة "زمان" التركية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تواصل سقوط الأقنعة.. مستشار أردوغان يجلس مع قاتل وهارب من العدالة
سبق

تسببت صورة لأحد مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان مع رجل أعمال هارب من حكم بالسجن، بتهمة التحريض على القتل، في إثارة غضب العديد من الأتراك، بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد قالت وسائل إعلام تركية إن خليل كاليجي رئيس منطقة "أيفاجيك" في حزب العدالة والتنمية، شارك على حسابه في "إنستغرام" صورة تجمع هدايت تُرك أوغلو مستشار الرئيس التركي، مع رجل الأعمال الهارب غالب أوزتورك، قبل أن يحذفها بعدما تلقى سيلاً من الانتقادات.

وكانت محكمة تركية أصدرت حكماً بالسجن مدى الحياة بحق رجل الأعمال غالب أوزتورك بعد إدانته بالتحريض على القتل، لكنه فر من قبضة العدالة، ومن ثم ظهر مع مستشار لأردوغان، الأمر الذي أثار استياء كبيراً في الشارع التركي، بحسب صحيفة "زمان" التركية.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
07:39 PM

تواصل سقوط الأقنعة.. مستشار أردوغان يجلس مع قاتل وهارب من العدالة

في صورة أثارت غضب العديد من الأتراك بعد انتشارها على مواقع التواصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,985

تسببت صورة لأحد مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان مع رجل أعمال هارب من حكم بالسجن، بتهمة التحريض على القتل، في إثارة غضب العديد من الأتراك، بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فقد قالت وسائل إعلام تركية إن خليل كاليجي رئيس منطقة "أيفاجيك" في حزب العدالة والتنمية، شارك على حسابه في "إنستغرام" صورة تجمع هدايت تُرك أوغلو مستشار الرئيس التركي، مع رجل الأعمال الهارب غالب أوزتورك، قبل أن يحذفها بعدما تلقى سيلاً من الانتقادات.

وكانت محكمة تركية أصدرت حكماً بالسجن مدى الحياة بحق رجل الأعمال غالب أوزتورك بعد إدانته بالتحريض على القتل، لكنه فر من قبضة العدالة، ومن ثم ظهر مع مستشار لأردوغان، الأمر الذي أثار استياء كبيراً في الشارع التركي، بحسب صحيفة "زمان" التركية.

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