"سطام الشريم" إلى رتبة مقدم

صدر الأمر السامي الكريم بترقية الرائد سطام بن حمود الشريم من منسوبي وزارة الحرس الوطني بقاعدة إسناد التدريب والعقيدة العسكرية، إلى رتبة مقدم.

وعبّر المقدم "الشريم" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية؛ مقدمًا الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، سائلًا الله أن يعينه على أداء الأمانة وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.