"الحصيني": نماذج الطقس تتوقع حدوث 3 ظواهر جوية .. وهذه تفاصيلها

تشمل تساقط الثلوج وحالة ممطرة .. وأقوى موجة برد هذا الشتاء

قال خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه من خلال ما ترصده النماذج العددية للطقس؛ متوقع - إن شاء الله - حدوث ثلاث ظواهر جوية على أجزاء من المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، أوضح "الحصين" أن أول هذه الظواهر هي تساقط ثلوج أو مطر ثلجي على أجزاء من الشمالية، والجوف، ومرتفعات تبوك، وشمال المدينة النبوية مع تقدم المنخفض القطبي الذي يؤثر على شرق المتوسط من غد الاثنين 14 / 6 / 1443هـ.

وتابع: الظاهرة الثانية من مساء الاثنين 14 جمادى الآخرة متوقع حالة ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، والشمالية، وتبوك، والجوف والباحة، وعسير، وشمال المدينة، وشمال غرب حائل، تمتد للبحرين، وقطر، وجنوب القصيم؛ مشيرًا إلى أن الأمطار المتوقعة ستكون من خفيفة إلى غزيرة مصحوبة بحبات من البرد.

وأضاف: الظاهرة "3" موجة برد من شبه قوية لقوية من الاثنين 14 جمادى الآخرة تدريجيًا على الشمالية، فالوسطى مع تشكل الصقيع، وذروتها نهاية الأسبوع وبشكل متوسط على الشرقية، والمدينة وباقي المناطق بشكل خفيف - إلا أن يصرفها الله - ومتوقع أن تكون أقوى موجة برد تؤثر على المملكة منذ دخول شتاء هذا العام 1443هـ.