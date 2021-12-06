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"إيران إنترناشيونال": اندلاع حريق في خط أنابيب غاز في جنوب طهران

أفادت وسائل إعلامية إيرانية باندلاع حريق في خط أنابيب غاز في جنوب طهران.

وطبقاً لـ"إيران إنترناشيونال"، نقلاً عن مسؤول إيراني فإن "الحريق في خط أنابيب الغاز في جنوب طهران سببه تسرب بسبب الحفر".

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"إيران إنترناشيونال": اندلاع حريق في خط أنابيب غاز في جنوب طهران
سبق

أفادت وسائل إعلامية إيرانية باندلاع حريق في خط أنابيب غاز في جنوب طهران.

وطبقاً لـ"إيران إنترناشيونال"، نقلاً عن مسؤول إيراني فإن "الحريق في خط أنابيب الغاز في جنوب طهران سببه تسرب بسبب الحفر".

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
07:36 PM

"إيران إنترناشيونال": اندلاع حريق في خط أنابيب غاز في جنوب طهران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وسائل إعلامية إيرانية باندلاع حريق في خط أنابيب غاز في جنوب طهران.

وطبقاً لـ"إيران إنترناشيونال"، نقلاً عن مسؤول إيراني فإن "الحريق في خط أنابيب الغاز في جنوب طهران سببه تسرب بسبب الحفر".

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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