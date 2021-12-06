"إيران إنترناشيونال": اندلاع حريق في خط أنابيب غاز في جنوب طهران

أفادت وسائل إعلامية إيرانية باندلاع حريق في خط أنابيب غاز في جنوب طهران.
وطبقاً لـ"إيران إنترناشيونال"، نقلاً عن مسؤول إيراني فإن "الحريق في خط أنابيب الغاز في جنوب طهران سببه تسرب بسبب الحفر".
أفادت وسائل إعلامية إيرانية باندلاع حريق في خط أنابيب غاز في جنوب طهران.
وطبقاً لـ"إيران إنترناشيونال"، نقلاً عن مسؤول إيراني فإن "الحريق في خط أنابيب الغاز في جنوب طهران سببه تسرب بسبب الحفر".
أفادت وسائل إعلامية إيرانية باندلاع حريق في خط أنابيب غاز في جنوب طهران.
وطبقاً لـ"إيران إنترناشيونال"، نقلاً عن مسؤول إيراني فإن "الحريق في خط أنابيب الغاز في جنوب طهران سببه تسرب بسبب الحفر".
أفادت وسائل إعلامية إيرانية باندلاع حريق في خط أنابيب غاز في جنوب طهران.
وطبقاً لـ"إيران إنترناشيونال"، نقلاً عن مسؤول إيراني فإن "الحريق في خط أنابيب الغاز في جنوب طهران سببه تسرب بسبب الحفر".