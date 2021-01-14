"سكني الرقمية" تسهل حلول التملك الفوري لأكثر من 5.7 ملايين مواطن

قدمت المنصّات الرقميّة لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان خلال العام الماضي 2020 عدداً من الخدمات الإسكانية المتنوعة لأكثر من 5.7 ملايين مواطن لتسهيل حلول التملك الفوري للأسر السعودية عبر موقع وتطبيق "سكني" وحساب "خدمة المستفيدين" على منصة "تويتر" ومركز الاتصال الموحد 199090، بمعدل شهري تجاوز 473 ألف مواطن بما يزيد عن 15 ألف خدمة في اليوم وقرابة 789 مواطنًا في الساعة الواحدة. وشملت تلك الخدمات الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات حول خيارات وحلول التملك والخدمات التي يتيحها البرنامج لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية لنحو 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-. وأوضح برنامج "سكني" في بيان صحفي اليوم أن المنصّات الرقميّة شهدت خلال العام الماضي إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين لمعرفة تفاصيل الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يقدمها البرنامج عبر منصاته الإلكترونية بالتزامن مع ظروف جائحة فيروس كورونا وإطلاق أكثر من 27 مشروعاً سكنياً جديداً حول المملكة، وكذلك إتاحة أكثر من 72 مخططاً سكنياً للحجز الإلكتروني عبر موقع وتطبيق "سكني". وتجاوز إجمالي عدد زيارات تطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة أكثر من 3.8 ملايين زيارة خلال العام 2020، إذ شهد التطبيق إضافة الكثير من الخدمات السكنية لتسهيل إجراءات التملك للأسر السعودية على مدار الساعة ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، ومن ضمن الخدمات التي تمت إضافتها خدمة المستشار العقاري للحصول على التوصيات المالية من 18 جهة تمويلية، وخدمة إصدار شهادات تحمل ضريبة المنزل الأول فورياً، وخدمة التصاميم الهندسية النموذجية لمن يمتلكون أراضًا، التي تستعرض نحو 30 تصميماً يقدمها أكثر من 15 مصمماً هندسياً، إضافة إلى إصدار رخص البناء إلكترونياً للمستفيدين من الأراضي السكنية التي طُرحت للحجز من خلال منصة وتطبيق سكني، وخدمة التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين. ويمثّل تطبيق "سكني" نقلة تقنية من خلال جمعه كل الأطراف من مطورين وممولين ومستفيدين في منصة إلكترونية موحدة تقدم عدداً من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة دون الحاجة لزيارة مقارّ أي من تلك الجهات، ويستغرق المستفيد نحو 5 دقائق للتسجيل في التطبيق، و5 دقائق أخرى للحجز والتقديم، ونحو 30 ثانية لمعرفة حالة الاستحقاق، ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط http://qrco.de/bbLCv7. وبلغ عدد مرات التفاعّل عبر حساب العناية بالمستفيدين (SaudiHousingCC@) على موقع تويتر 240,183 تفاعلاً، وذلك ضمن جهود البرنامج للإجابة عن أسئلة واستفسارات المواطنين حول كيفية الحصول على الخدمات والحلول السكنية لتملك المنزل الأول عبر موقع وتطبيق "سكني" ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسّرة. وأجاب مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 خلال 2020 على أكثر من 1.4 مليون اتصال، ونفّذ موقع "سكني" نحو 119 ألف طلب واستفسار من خلال خدمة "راسلنا" على الموقع، وتمت معالجة نحو 117 ألف اعتراض من خلال أيقونة "تحدث معي"، وتستمر منصة "سكني" sakani.housing.sa في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء للإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات على مدار الساعة. ويستعرض تطبيق وموقع "سكني" 93 مشروعاً توفر أكثر من 141 ألف وحدة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة، والمخططات التي يصل عددها إلى 217 مخططاً توفّر أكثر من 178 ألف أرض سكنية، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

"سكني الرقمية" تسهل حلول التملك الفوري لأكثر من 5.7 ملايين مواطن وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-14 قدمت المنصّات الرقميّة لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان خلال العام الماضي 2020 عدداً من الخدمات الإسكانية المتنوعة لأكثر من 5.7 ملايين مواطن لتسهيل حلول التملك الفوري للأسر السعودية عبر موقع وتطبيق "سكني" وحساب "خدمة المستفيدين" على منصة "تويتر" ومركز الاتصال الموحد 199090، بمعدل شهري تجاوز 473 ألف مواطن بما يزيد عن 15 ألف خدمة في اليوم وقرابة 789 مواطنًا في الساعة الواحدة.



وشملت تلك الخدمات الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات حول خيارات وحلول التملك والخدمات التي يتيحها البرنامج لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية لنحو 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.



وأوضح برنامج "سكني" في بيان صحفي اليوم أن المنصّات الرقميّة شهدت خلال العام الماضي إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين لمعرفة تفاصيل الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يقدمها البرنامج عبر منصاته الإلكترونية بالتزامن مع ظروف جائحة فيروس كورونا وإطلاق أكثر من 27 مشروعاً سكنياً جديداً حول المملكة، وكذلك إتاحة أكثر من 72 مخططاً سكنياً للحجز الإلكتروني عبر موقع وتطبيق "سكني".



وتجاوز إجمالي عدد زيارات تطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة أكثر من 3.8 ملايين زيارة خلال العام 2020، إذ شهد التطبيق إضافة الكثير من الخدمات السكنية لتسهيل إجراءات التملك للأسر السعودية على مدار الساعة ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، ومن ضمن الخدمات التي تمت إضافتها خدمة المستشار العقاري للحصول على التوصيات المالية من 18 جهة تمويلية، وخدمة إصدار شهادات تحمل ضريبة المنزل الأول فورياً، وخدمة التصاميم الهندسية النموذجية لمن يمتلكون أراضًا، التي تستعرض نحو 30 تصميماً يقدمها أكثر من 15 مصمماً هندسياً، إضافة إلى إصدار رخص البناء إلكترونياً للمستفيدين من الأراضي السكنية التي طُرحت للحجز من خلال منصة وتطبيق سكني، وخدمة التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين.



ويمثّل تطبيق "سكني" نقلة تقنية من خلال جمعه كل الأطراف من مطورين وممولين ومستفيدين في منصة إلكترونية موحدة تقدم عدداً من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة دون الحاجة لزيارة مقارّ أي من تلك الجهات، ويستغرق المستفيد نحو 5 دقائق للتسجيل في التطبيق، و5 دقائق أخرى للحجز والتقديم، ونحو 30 ثانية لمعرفة حالة الاستحقاق، ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط http://qrco.de/bbLCv7.



وبلغ عدد مرات التفاعّل عبر حساب العناية بالمستفيدين (SaudiHousingCC@) على موقع تويتر 240,183 تفاعلاً، وذلك ضمن جهود البرنامج للإجابة عن أسئلة واستفسارات المواطنين حول كيفية الحصول على الخدمات والحلول السكنية لتملك المنزل الأول عبر موقع وتطبيق "سكني" ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسّرة.



وأجاب مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 خلال 2020 على أكثر من 1.4 مليون اتصال، ونفّذ موقع "سكني" نحو 119 ألف طلب واستفسار من خلال خدمة "راسلنا" على الموقع، وتمت معالجة نحو 117 ألف اعتراض من خلال أيقونة "تحدث معي"، وتستمر منصة "سكني" sakani.housing.sa في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء للإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات على مدار الساعة.



ويستعرض تطبيق وموقع "سكني" 93 مشروعاً توفر أكثر من 141 ألف وحدة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة، والمخططات التي يصل عددها إلى 217 مخططاً توفّر أكثر من 178 ألف أرض سكنية، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442 04:59 PM

"سكني الرقمية" تسهل حلول التملك الفوري لأكثر من 5.7 ملايين مواطن قدمت خلال العام الماضي 2020 عدداً من الخدمات الإسكانية المتنوعة





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قدمت المنصّات الرقميّة لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان خلال العام الماضي 2020 عدداً من الخدمات الإسكانية المتنوعة لأكثر من 5.7 ملايين مواطن لتسهيل حلول التملك الفوري للأسر السعودية عبر موقع وتطبيق "سكني" وحساب "خدمة المستفيدين" على منصة "تويتر" ومركز الاتصال الموحد 199090، بمعدل شهري تجاوز 473 ألف مواطن بما يزيد عن 15 ألف خدمة في اليوم وقرابة 789 مواطنًا في الساعة الواحدة.



وشملت تلك الخدمات الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات حول خيارات وحلول التملك والخدمات التي يتيحها البرنامج لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية لنحو 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.



وأوضح برنامج "سكني" في بيان صحفي اليوم أن المنصّات الرقميّة شهدت خلال العام الماضي إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين لمعرفة تفاصيل الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يقدمها البرنامج عبر منصاته الإلكترونية بالتزامن مع ظروف جائحة فيروس كورونا وإطلاق أكثر من 27 مشروعاً سكنياً جديداً حول المملكة، وكذلك إتاحة أكثر من 72 مخططاً سكنياً للحجز الإلكتروني عبر موقع وتطبيق "سكني".



وتجاوز إجمالي عدد زيارات تطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة أكثر من 3.8 ملايين زيارة خلال العام 2020، إذ شهد التطبيق إضافة الكثير من الخدمات السكنية لتسهيل إجراءات التملك للأسر السعودية على مدار الساعة ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، ومن ضمن الخدمات التي تمت إضافتها خدمة المستشار العقاري للحصول على التوصيات المالية من 18 جهة تمويلية، وخدمة إصدار شهادات تحمل ضريبة المنزل الأول فورياً، وخدمة التصاميم الهندسية النموذجية لمن يمتلكون أراضًا، التي تستعرض نحو 30 تصميماً يقدمها أكثر من 15 مصمماً هندسياً، إضافة إلى إصدار رخص البناء إلكترونياً للمستفيدين من الأراضي السكنية التي طُرحت للحجز من خلال منصة وتطبيق سكني، وخدمة التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين.



ويمثّل تطبيق "سكني" نقلة تقنية من خلال جمعه كل الأطراف من مطورين وممولين ومستفيدين في منصة إلكترونية موحدة تقدم عدداً من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة دون الحاجة لزيارة مقارّ أي من تلك الجهات، ويستغرق المستفيد نحو 5 دقائق للتسجيل في التطبيق، و5 دقائق أخرى للحجز والتقديم، ونحو 30 ثانية لمعرفة حالة الاستحقاق، ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط http://qrco.de/bbLCv7.



وبلغ عدد مرات التفاعّل عبر حساب العناية بالمستفيدين (SaudiHousingCC@) على موقع تويتر 240,183 تفاعلاً، وذلك ضمن جهود البرنامج للإجابة عن أسئلة واستفسارات المواطنين حول كيفية الحصول على الخدمات والحلول السكنية لتملك المنزل الأول عبر موقع وتطبيق "سكني" ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسّرة.



وأجاب مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 خلال 2020 على أكثر من 1.4 مليون اتصال، ونفّذ موقع "سكني" نحو 119 ألف طلب واستفسار من خلال خدمة "راسلنا" على الموقع، وتمت معالجة نحو 117 ألف اعتراض من خلال أيقونة "تحدث معي"، وتستمر منصة "سكني" sakani.housing.sa في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء للإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات على مدار الساعة.



ويستعرض تطبيق وموقع "سكني" 93 مشروعاً توفر أكثر من 141 ألف وحدة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة، والمخططات التي يصل عددها إلى 217 مخططاً توفّر أكثر من 178 ألف أرض سكنية، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.