النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 159 خلال الـ24 ساعة الماضية

"المقيطيب": رعاية "آد" لسباق الملواح يهدف لدعم تراثنا الأصيل

سلَّط الضوء على خبرة المجموعة في تنظيم الفعاليات الثقافية

أكد عبدالعزيز المقيطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة "آد" لإدارة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، أن الصقور وسباق الملواح من الموروثات الشعبية الأصيلة بالمملكة، التي يهتم بتعزيزها نادي الصقور السعودي من خلال أنشطته المختلفة.

وقال "المقيطيب": حرص مجموعة "آد" على رعاية الشوطين الأولين من مسابقة الملواح التي يقيمها نادي الصقور يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع؛ جاء من هذا المنطلق، وهو الحفاظ على التراث الأصيل للشعب السعودي؛ وذلك بحكم خبرة المجموعة في تنظيم الفعاليات الثقافية المختلفة داخل المملكة وخارجها.

وأضاف: رعاية "آد" لبداية السباقات، جاء بهدف تحفيز الشركات الأخرى على المساهمة في حفظ هذا الموروث من خلال رعاية فعالياته ومسابقاته.

وأردف: مجموعة "آد" تهتم بمثل هذا الموروث الشعبي، ولذلك عندما أعلن نادي الصقور عن إطلاقه سباق الملواح الأكثر شعبية، كواحد من أهم السباقات التي يقيمها؛ حرصنا على أن نرعى أول شوطين في السباق كنوع من دعم البعدين الثقافي والشعبي معًا في هذه المسابقة.

وتابع "المقيطيب": نحن من خلال "آد" شاركنا ونظمنا العديد من الفعاليات الثقافية منها مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وفعاليات أخرى كثيرة، ولذلك نعتبر أن رعايتنا لهذا الموروث الثقافي هي جزء من رسالتنا لخدمة الوطن والمجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المقيطيب": رعاية "آد" لسباق الملواح يهدف لدعم تراثنا الأصيل
سبق

أكد عبدالعزيز المقيطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة "آد" لإدارة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، أن الصقور وسباق الملواح من الموروثات الشعبية الأصيلة بالمملكة، التي يهتم بتعزيزها نادي الصقور السعودي من خلال أنشطته المختلفة.

وقال "المقيطيب": حرص مجموعة "آد" على رعاية الشوطين الأولين من مسابقة الملواح التي يقيمها نادي الصقور يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع؛ جاء من هذا المنطلق، وهو الحفاظ على التراث الأصيل للشعب السعودي؛ وذلك بحكم خبرة المجموعة في تنظيم الفعاليات الثقافية المختلفة داخل المملكة وخارجها.

وأضاف: رعاية "آد" لبداية السباقات، جاء بهدف تحفيز الشركات الأخرى على المساهمة في حفظ هذا الموروث من خلال رعاية فعالياته ومسابقاته.

وأردف: مجموعة "آد" تهتم بمثل هذا الموروث الشعبي، ولذلك عندما أعلن نادي الصقور عن إطلاقه سباق الملواح الأكثر شعبية، كواحد من أهم السباقات التي يقيمها؛ حرصنا على أن نرعى أول شوطين في السباق كنوع من دعم البعدين الثقافي والشعبي معًا في هذه المسابقة.

وتابع "المقيطيب": نحن من خلال "آد" شاركنا ونظمنا العديد من الفعاليات الثقافية منها مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وفعاليات أخرى كثيرة، ولذلك نعتبر أن رعايتنا لهذا الموروث الثقافي هي جزء من رسالتنا لخدمة الوطن والمجتمع.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
03:00 PM

"المقيطيب": رعاية "آد" لسباق الملواح يهدف لدعم تراثنا الأصيل

سلَّط الضوء على خبرة المجموعة في تنظيم الفعاليات الثقافية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
307

أكد عبدالعزيز المقيطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة "آد" لإدارة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، أن الصقور وسباق الملواح من الموروثات الشعبية الأصيلة بالمملكة، التي يهتم بتعزيزها نادي الصقور السعودي من خلال أنشطته المختلفة.

وقال "المقيطيب": حرص مجموعة "آد" على رعاية الشوطين الأولين من مسابقة الملواح التي يقيمها نادي الصقور يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع؛ جاء من هذا المنطلق، وهو الحفاظ على التراث الأصيل للشعب السعودي؛ وذلك بحكم خبرة المجموعة في تنظيم الفعاليات الثقافية المختلفة داخل المملكة وخارجها.

وأضاف: رعاية "آد" لبداية السباقات، جاء بهدف تحفيز الشركات الأخرى على المساهمة في حفظ هذا الموروث من خلال رعاية فعالياته ومسابقاته.

وأردف: مجموعة "آد" تهتم بمثل هذا الموروث الشعبي، ولذلك عندما أعلن نادي الصقور عن إطلاقه سباق الملواح الأكثر شعبية، كواحد من أهم السباقات التي يقيمها؛ حرصنا على أن نرعى أول شوطين في السباق كنوع من دعم البعدين الثقافي والشعبي معًا في هذه المسابقة.

وتابع "المقيطيب": نحن من خلال "آد" شاركنا ونظمنا العديد من الفعاليات الثقافية منها مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وفعاليات أخرى كثيرة، ولذلك نعتبر أن رعايتنا لهذا الموروث الثقافي هي جزء من رسالتنا لخدمة الوطن والمجتمع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,378
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,053
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,757
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,804

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ
نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة