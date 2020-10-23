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قبل الكلاسيكو المنتظر .. زيدان يرتب أوراق ريال مدريد

يسعى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، قبل الكلاسيكو أمام برشلونة، إلى تجهيز فريقه بصورة أفضل، بعد الخسارتين المتتاليتين أمام قادش وشاختار.
وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الجمعة، إلى أن زيدان يعاني من انتقادات حادة داخل مجلس إدارة ريال مدريد، لذلك فإنه يحتاج إلى الفوز بأي طريقة على برشلونة غريمه.
ومن المتوقع أن يحصل المدرب على ثقة الجماهير والإدارة من جديد، في حال الفوز على برشلونة، كما حدث في مواجهة الفريقين بالدور الثاني في الليجا الموسم الماضي.
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الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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قبل الكلاسيكو المنتظر .. زيدان يرتب أوراق ريال مدريد
سبق

يسعى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، قبل الكلاسيكو أمام برشلونة، إلى تجهيز فريقه بصورة أفضل، بعد الخسارتين المتتاليتين أمام قادش وشاختار.
وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الجمعة، إلى أن زيدان يعاني من انتقادات حادة داخل مجلس إدارة ريال مدريد، لذلك فإنه يحتاج إلى الفوز بأي طريقة على برشلونة غريمه.
ومن المتوقع أن يحصل المدرب على ثقة الجماهير والإدارة من جديد، في حال الفوز على برشلونة، كما حدث في مواجهة الفريقين بالدور الثاني في الليجا الموسم الماضي.
منطقة المرفقات

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
07:30 PM

قبل الكلاسيكو المنتظر .. زيدان يرتب أوراق ريال مدريد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يسعى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، قبل الكلاسيكو أمام برشلونة، إلى تجهيز فريقه بصورة أفضل، بعد الخسارتين المتتاليتين أمام قادش وشاختار.
وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الجمعة، إلى أن زيدان يعاني من انتقادات حادة داخل مجلس إدارة ريال مدريد، لذلك فإنه يحتاج إلى الفوز بأي طريقة على برشلونة غريمه.
ومن المتوقع أن يحصل المدرب على ثقة الجماهير والإدارة من جديد، في حال الفوز على برشلونة، كما حدث في مواجهة الفريقين بالدور الثاني في الليجا الموسم الماضي.
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