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بعد حادثة "الأرز".. "عمل جازان": سنعرض نتائج التحقيق لرفعها لوكيل الوزارة غدًا

بعد إقرار إحدى الجمعيات بصحة مقطع يُظهر إهدار كميات من المواد الغذائية

أكد أحمد القنفذي، مدير مكتب فرع وزارة العمل بجازان، أن نتائج التحقيق في قضية هدر كميات كبيرة من الأرز في جزيرة فرسان من قِبل إحدى الجمعيات، التي كشف عنها مقطع فيديو متداوَل، سيتم عرضها غدًا الاثنين استعدادًا للرفع بها لوكيل الوزارة من أجل التوجيه لاتخاذ اللازم حيال المتسببين.

وكانت إحدى الجمعيات الخيرية بجزيرة فرسان بجازان قد أقرت بصحة المقطع المتداوَل مبررة بأن أطنان الأرز تلفت بسبب الأمطار الأخيرة أثناء توجيهها للمستفيدين بعد إخراجها من المستودع.

ووجّهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس السبت بالتحقيق في الواقعة، وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل عبر حسابه في "تويتر": إن الوزارة تحقق في مقطع فيديو، يُظهر إهدار كميات من المواد الغذائية من قِبل جمعية خيرية في فرسان بمنطقة جازان، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب.

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بعد حادثة "الأرز".. "عمل جازان": سنعرض نتائج التحقيق لرفعها لوكيل الوزارة غدًا
سبق

أكد أحمد القنفذي، مدير مكتب فرع وزارة العمل بجازان، أن نتائج التحقيق في قضية هدر كميات كبيرة من الأرز في جزيرة فرسان من قِبل إحدى الجمعيات، التي كشف عنها مقطع فيديو متداوَل، سيتم عرضها غدًا الاثنين استعدادًا للرفع بها لوكيل الوزارة من أجل التوجيه لاتخاذ اللازم حيال المتسببين.

وكانت إحدى الجمعيات الخيرية بجزيرة فرسان بجازان قد أقرت بصحة المقطع المتداوَل مبررة بأن أطنان الأرز تلفت بسبب الأمطار الأخيرة أثناء توجيهها للمستفيدين بعد إخراجها من المستودع.

ووجّهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس السبت بالتحقيق في الواقعة، وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل عبر حسابه في "تويتر": إن الوزارة تحقق في مقطع فيديو، يُظهر إهدار كميات من المواد الغذائية من قِبل جمعية خيرية في فرسان بمنطقة جازان، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
08:52 PM

بعد حادثة "الأرز".. "عمل جازان": سنعرض نتائج التحقيق لرفعها لوكيل الوزارة غدًا

بعد إقرار إحدى الجمعيات بصحة مقطع يُظهر إهدار كميات من المواد الغذائية

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
17
9,403

أكد أحمد القنفذي، مدير مكتب فرع وزارة العمل بجازان، أن نتائج التحقيق في قضية هدر كميات كبيرة من الأرز في جزيرة فرسان من قِبل إحدى الجمعيات، التي كشف عنها مقطع فيديو متداوَل، سيتم عرضها غدًا الاثنين استعدادًا للرفع بها لوكيل الوزارة من أجل التوجيه لاتخاذ اللازم حيال المتسببين.

وكانت إحدى الجمعيات الخيرية بجزيرة فرسان بجازان قد أقرت بصحة المقطع المتداوَل مبررة بأن أطنان الأرز تلفت بسبب الأمطار الأخيرة أثناء توجيهها للمستفيدين بعد إخراجها من المستودع.

ووجّهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس السبت بالتحقيق في الواقعة، وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل عبر حسابه في "تويتر": إن الوزارة تحقق في مقطع فيديو، يُظهر إهدار كميات من المواد الغذائية من قِبل جمعية خيرية في فرسان بمنطقة جازان، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب.

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