النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خطة تشغيلية موسمية شاملة وفعَّالة يُنفِّذها "تنسيقي حجاج الداخل" في حج هذا العام

لتحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية ضمن رؤية 2030

أكد عبدالله بن عبدالهادي المقاطي، الأمين العام للمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، أن منظومة الحج والعمرة تحتل أولوية استراتيجية لدى قادة السعودية، وذلك منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، امتدادًا لهذا الدور التاريخي للقيادة السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين.

وقال "المقاطي" في تصريح إلى "سبق": إن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل يعتبر المظلة التي تظلل جميع منشآت حجاج الداخل، التي يبلغ عددها 186 مؤسسة وشركة، تتشرف بخدمة أكثر من مائتين وخمسين ألف حاج، تحت إشراف وزارة الحج والعمرة.

أكثر من 130 مبادرة لتحقيق أهداف استراتيجية

وأضاف: "يبذل المجلس أقصى الجهود، ويسخّر كل الإمكانات المادية والتقنية لتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة –أيدها الله- بتقديم أفضل الخدمات وجميع التسهيلات لحجاج البيت العتيق، ويسهم في تنفيذ خطط الحج العامة؛ وبالتالي تحقيق مستهدفات برنامج (خدمة ضيوف الرحمن) المنبثق من رؤية السعودية الطموحة 2030".

وأوضح المقاطي أن برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" يشتمل على أكثر من 130 مبادرة، شاركت في إعدادها أكثر من 30 جهة حكومية؛ وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل في: (تيسير استضافة المزيد من المعتمرين، وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة للحاج والمعتمر، وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية).

موسم حج استثنائي

وأكد أنه لتحقيق هذه الأهداف في موسم حج هذا العام الاستثنائي 1442هـ أعد "المجلس التنسيقي" خطة تشغيلية وتنفيذية موسمية مُحْكمة، تتصف بالشمولية والمرونة والقابلية للتحوير لمواكبة المستجدات، تقوم كوادر "المجلس التنسيقي" وطاقات "قطاع حجاج الداخل" بتنفيذها في ميادين العمل المختلفة، الذين تم تدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات والمعارف والعلوم المختلفة، التي تضم العديد من برامج العمل المتنوعة والفعّالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خطة تشغيلية موسمية شاملة وفعَّالة يُنفِّذها "تنسيقي حجاج الداخل" في حج هذا العام
سبق

أكد عبدالله بن عبدالهادي المقاطي، الأمين العام للمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، أن منظومة الحج والعمرة تحتل أولوية استراتيجية لدى قادة السعودية، وذلك منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، امتدادًا لهذا الدور التاريخي للقيادة السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين.

وقال "المقاطي" في تصريح إلى "سبق": إن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل يعتبر المظلة التي تظلل جميع منشآت حجاج الداخل، التي يبلغ عددها 186 مؤسسة وشركة، تتشرف بخدمة أكثر من مائتين وخمسين ألف حاج، تحت إشراف وزارة الحج والعمرة.

أكثر من 130 مبادرة لتحقيق أهداف استراتيجية

وأضاف: "يبذل المجلس أقصى الجهود، ويسخّر كل الإمكانات المادية والتقنية لتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة –أيدها الله- بتقديم أفضل الخدمات وجميع التسهيلات لحجاج البيت العتيق، ويسهم في تنفيذ خطط الحج العامة؛ وبالتالي تحقيق مستهدفات برنامج (خدمة ضيوف الرحمن) المنبثق من رؤية السعودية الطموحة 2030".

وأوضح المقاطي أن برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" يشتمل على أكثر من 130 مبادرة، شاركت في إعدادها أكثر من 30 جهة حكومية؛ وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل في: (تيسير استضافة المزيد من المعتمرين، وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة للحاج والمعتمر، وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية).

موسم حج استثنائي

وأكد أنه لتحقيق هذه الأهداف في موسم حج هذا العام الاستثنائي 1442هـ أعد "المجلس التنسيقي" خطة تشغيلية وتنفيذية موسمية مُحْكمة، تتصف بالشمولية والمرونة والقابلية للتحوير لمواكبة المستجدات، تقوم كوادر "المجلس التنسيقي" وطاقات "قطاع حجاج الداخل" بتنفيذها في ميادين العمل المختلفة، الذين تم تدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات والمعارف والعلوم المختلفة، التي تضم العديد من برامج العمل المتنوعة والفعّالة.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
12:57 AM

خطة تشغيلية موسمية شاملة وفعَّالة يُنفِّذها "تنسيقي حجاج الداخل" في حج هذا العام

لتحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية ضمن رؤية 2030

A A A
عبدالرزاق البجالي - بعثة المشاعر المقدّسة
0
143

أكد عبدالله بن عبدالهادي المقاطي، الأمين العام للمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، أن منظومة الحج والعمرة تحتل أولوية استراتيجية لدى قادة السعودية، وذلك منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، امتدادًا لهذا الدور التاريخي للقيادة السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين.

وقال "المقاطي" في تصريح إلى "سبق": إن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل يعتبر المظلة التي تظلل جميع منشآت حجاج الداخل، التي يبلغ عددها 186 مؤسسة وشركة، تتشرف بخدمة أكثر من مائتين وخمسين ألف حاج، تحت إشراف وزارة الحج والعمرة.

أكثر من 130 مبادرة لتحقيق أهداف استراتيجية

وأضاف: "يبذل المجلس أقصى الجهود، ويسخّر كل الإمكانات المادية والتقنية لتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة –أيدها الله- بتقديم أفضل الخدمات وجميع التسهيلات لحجاج البيت العتيق، ويسهم في تنفيذ خطط الحج العامة؛ وبالتالي تحقيق مستهدفات برنامج (خدمة ضيوف الرحمن) المنبثق من رؤية السعودية الطموحة 2030".

وأوضح المقاطي أن برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" يشتمل على أكثر من 130 مبادرة، شاركت في إعدادها أكثر من 30 جهة حكومية؛ وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل في: (تيسير استضافة المزيد من المعتمرين، وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة للحاج والمعتمر، وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية).

موسم حج استثنائي

وأكد أنه لتحقيق هذه الأهداف في موسم حج هذا العام الاستثنائي 1442هـ أعد "المجلس التنسيقي" خطة تشغيلية وتنفيذية موسمية مُحْكمة، تتصف بالشمولية والمرونة والقابلية للتحوير لمواكبة المستجدات، تقوم كوادر "المجلس التنسيقي" وطاقات "قطاع حجاج الداخل" بتنفيذها في ميادين العمل المختلفة، الذين تم تدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات والمعارف والعلوم المختلفة، التي تضم العديد من برامج العمل المتنوعة والفعّالة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,975
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,083
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,427
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,886

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة