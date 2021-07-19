خطة تشغيلية موسمية شاملة وفعَّالة يُنفِّذها "تنسيقي حجاج الداخل" في حج هذا العام

لتحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية ضمن رؤية 2030

أكد عبدالله بن عبدالهادي المقاطي، الأمين العام للمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، أن منظومة الحج والعمرة تحتل أولوية استراتيجية لدى قادة السعودية، وذلك منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، امتدادًا لهذا الدور التاريخي للقيادة السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين.

وقال "المقاطي" في تصريح إلى "سبق": إن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل يعتبر المظلة التي تظلل جميع منشآت حجاج الداخل، التي يبلغ عددها 186 مؤسسة وشركة، تتشرف بخدمة أكثر من مائتين وخمسين ألف حاج، تحت إشراف وزارة الحج والعمرة.

أكثر من 130 مبادرة لتحقيق أهداف استراتيجية

وأضاف: "يبذل المجلس أقصى الجهود، ويسخّر كل الإمكانات المادية والتقنية لتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة –أيدها الله- بتقديم أفضل الخدمات وجميع التسهيلات لحجاج البيت العتيق، ويسهم في تنفيذ خطط الحج العامة؛ وبالتالي تحقيق مستهدفات برنامج (خدمة ضيوف الرحمن) المنبثق من رؤية السعودية الطموحة 2030".

وأوضح المقاطي أن برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" يشتمل على أكثر من 130 مبادرة، شاركت في إعدادها أكثر من 30 جهة حكومية؛ وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل في: (تيسير استضافة المزيد من المعتمرين، وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة للحاج والمعتمر، وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية).

موسم حج استثنائي

وأكد أنه لتحقيق هذه الأهداف في موسم حج هذا العام الاستثنائي 1442هـ أعد "المجلس التنسيقي" خطة تشغيلية وتنفيذية موسمية مُحْكمة، تتصف بالشمولية والمرونة والقابلية للتحوير لمواكبة المستجدات، تقوم كوادر "المجلس التنسيقي" وطاقات "قطاع حجاج الداخل" بتنفيذها في ميادين العمل المختلفة، الذين تم تدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات والمعارف والعلوم المختلفة، التي تضم العديد من برامج العمل المتنوعة والفعّالة.

