وسط احترازات وقائية.. أمير جازان يرعى تسليم جائزة التفوق والإبداع

أبو هادي: عدد المُحتفى بهم للعام الحالي بلغ 26 فائزاً وفائزة في فروع الجائزة

يرعى الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع، بحضور الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة مساء غدٍ، حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الـ 14، بقاعة الاحتفالات بفندق راديسون بلو بجازان.

وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أن عدد المحتفى بهم للعام الحالي بلغ 26 فائزاً وفائزة في فروع الجائزة، التي تضم حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، والأداء المميز، والتفوق الدراسي، والإبداع الأدبي والفني، والشخصية الثقافية والعلمية، والبحث العلمي، وفرع الابتكارات وريادة الأعمال، وفرع حماية البيئة، والأدباء والإعلامي والتطوع وغيرها من فروع الجائزة.