النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وسط احترازات وقائية.. أمير جازان يرعى تسليم جائزة التفوق والإبداع

أبو هادي: عدد المُحتفى بهم للعام الحالي بلغ 26 فائزاً وفائزة في فروع الجائزة

يرعى الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع، بحضور الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة مساء غدٍ، حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الـ 14، بقاعة الاحتفالات بفندق راديسون بلو بجازان.

وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أن عدد المحتفى بهم للعام الحالي بلغ 26 فائزاً وفائزة في فروع الجائزة، التي تضم حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، والأداء المميز، والتفوق الدراسي، والإبداع الأدبي والفني، والشخصية الثقافية والعلمية، والبحث العلمي، وفرع الابتكارات وريادة الأعمال، وفرع حماية البيئة، والأدباء والإعلامي والتطوع وغيرها من فروع الجائزة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وسط احترازات وقائية.. أمير جازان يرعى تسليم جائزة التفوق والإبداع
سبق

يرعى الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع، بحضور الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة مساء غدٍ، حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الـ 14، بقاعة الاحتفالات بفندق راديسون بلو بجازان.

وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أن عدد المحتفى بهم للعام الحالي بلغ 26 فائزاً وفائزة في فروع الجائزة، التي تضم حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، والأداء المميز، والتفوق الدراسي، والإبداع الأدبي والفني، والشخصية الثقافية والعلمية، والبحث العلمي، وفرع الابتكارات وريادة الأعمال، وفرع حماية البيئة، والأدباء والإعلامي والتطوع وغيرها من فروع الجائزة.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
11:13 PM

وسط احترازات وقائية.. أمير جازان يرعى تسليم جائزة التفوق والإبداع

أبو هادي: عدد المُحتفى بهم للعام الحالي بلغ 26 فائزاً وفائزة في فروع الجائزة

A A A
فهد كاملي - جازان
0
104

يرعى الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع، بحضور الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة مساء غدٍ، حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الـ 14، بقاعة الاحتفالات بفندق راديسون بلو بجازان.

وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أن عدد المحتفى بهم للعام الحالي بلغ 26 فائزاً وفائزة في فروع الجائزة، التي تضم حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، والأداء المميز، والتفوق الدراسي، والإبداع الأدبي والفني، والشخصية الثقافية والعلمية، والبحث العلمي، وفرع الابتكارات وريادة الأعمال، وفرع حماية البيئة، والأدباء والإعلامي والتطوع وغيرها من فروع الجائزة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,701
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,979
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,167
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,187

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة