وزير الصحة محذرًا: علينا ألا نسمح لتحدي "كورونا" مجدّدًا

"الربيعة" يوجّه رجاءً من القلب بعد قطع أشواط في المواجهة

أطلق وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، رجاءً بعدم السماح لتحدي فيروس "كورونا" بأن يحضر مجددًا، بعد قطع هذه الأشواط في مواجهة ذلك التحدي الكبير، الذي كان له في الذاكرة مكان.

وقال "الربيعة" في تغريدة عبر حسابه على "تويتر ": ‏تحدٍ كبير واجهناه سويًا، وقطعنا فيه أشواطاً، وكان له في ذاكرتنا مكان.

وأضاف: مرة أخرى.. رجاءً من القلب، ألا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد.