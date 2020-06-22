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"الأرصاد" تنبّه من أتربة على نجران.. و"المدني" تتفاعل داعية لاتباع التعليمات

مع رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية تستمر حتى الـ 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وثار، وحبونا، ويدمة، وبدر الجنوب، وخباش، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من أتربة على نجران.. و"المدني" تتفاعل داعية لاتباع التعليمات
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وثار، وحبونا، ويدمة، وبدر الجنوب، وخباش، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
09:46 AM

"الأرصاد" تنبّه من أتربة على نجران.. و"المدني" تتفاعل داعية لاتباع التعليمات

مع رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية تستمر حتى الـ 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وثار، وحبونا، ويدمة، وبدر الجنوب، وخباش، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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