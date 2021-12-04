النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
التشديد على حصر السلاح على مؤسسات لبنان الشرعية وألا يكون منطلقًا لأعمال إرهابية تزعزع أمن المنطقة ومصدرًا للمخدرات

البيان المشترك لزيارة الرئيس ماكرون إلى السعودية: توقيع اتفاقيات واستثمارات مشتركة.. والتشديد على تعزيز العلاقات الثنائية

"العنزي": العلاقة بين السعودية وسلطنة عمان تسير بهدوء ووتيرة واحدة متصاعدة

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان، عبدالله بن سعود العنزي، إن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان هي علاقة تسير بهدوء ووتيرة واحدة متصاعدة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن من منجزات تعكس عمق العلاقات التي تضرب جذورها في التاريخ، وهي نتاج عمل دؤوب ومشترك على مدار السنوات الماضية، وهو عمل مؤسسي وليس ناتجًا عن اجتهادات بل هو عمل منظم يعكس الرؤية الثاقبة في البلدين.

وأضاف أن "المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لديهما الكثير من القيم والقواسم المشتركة سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الإقليمي أو الصعيد الدولي، والبلدان مشتركان في كثير من القيم مثل تعزيز ثقافة السلام، ونبذ الإرهاب، والعمل بدفع الجهود الدولية لما فيه مصلحة كل الدول ولاسيما اليمن اللذان يشتركان في كثير من الرؤى بشأنها".

وتابع: "سلطنة عمان دائمًا سباقة للسلام، ودائمًا سباقة لما تبادر به المملكة من جهود سواء مبادأتها في دعم العملية السياسية في اليمن أو دعم الجهود الدولية من خلال المبعوث الدولي أو المبعوث الأمريكي".

وأكمل: "أما بالنسبة للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية وإن كانت ممتازة؛ إلا أننا نتطلع من القيادة إلى نقلها لآفاق أرحب وأوسع ولاسيما بعد افتتاح منفذ الربع الخالي الذي سيكون له نقلة نوعية، ويمثل رافدًا كبيرًا لكثير من المجالات بين البلدين".

وأضاف قائلاً: "العلاقات الاقتصادية والاستثمارية هي عنوان المرحلة الحالية بين البلدين، لأن العلاقات السياسية متطابقة في كثير من الملفات، وأتت وفود تجارية، واستثمارية، وعقدت اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في الاستثمار المتبادل، وهناك سعي لعقد المزيد من الاتفاقيات إن شاء الله في زيارة صاحب السمو الملكي سيدي ولي العهد".

وكان ديوان البلاط السلطاني، أعلن مساء اليوم السبت عن زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى سلطنة عمان بعد غدٍ الاثنين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العنزي": العلاقة بين السعودية وسلطنة عمان تسير بهدوء ووتيرة واحدة متصاعدة
سبق

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان، عبدالله بن سعود العنزي، إن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان هي علاقة تسير بهدوء ووتيرة واحدة متصاعدة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن من منجزات تعكس عمق العلاقات التي تضرب جذورها في التاريخ، وهي نتاج عمل دؤوب ومشترك على مدار السنوات الماضية، وهو عمل مؤسسي وليس ناتجًا عن اجتهادات بل هو عمل منظم يعكس الرؤية الثاقبة في البلدين.

وأضاف أن "المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لديهما الكثير من القيم والقواسم المشتركة سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الإقليمي أو الصعيد الدولي، والبلدان مشتركان في كثير من القيم مثل تعزيز ثقافة السلام، ونبذ الإرهاب، والعمل بدفع الجهود الدولية لما فيه مصلحة كل الدول ولاسيما اليمن اللذان يشتركان في كثير من الرؤى بشأنها".

وتابع: "سلطنة عمان دائمًا سباقة للسلام، ودائمًا سباقة لما تبادر به المملكة من جهود سواء مبادأتها في دعم العملية السياسية في اليمن أو دعم الجهود الدولية من خلال المبعوث الدولي أو المبعوث الأمريكي".

وأكمل: "أما بالنسبة للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية وإن كانت ممتازة؛ إلا أننا نتطلع من القيادة إلى نقلها لآفاق أرحب وأوسع ولاسيما بعد افتتاح منفذ الربع الخالي الذي سيكون له نقلة نوعية، ويمثل رافدًا كبيرًا لكثير من المجالات بين البلدين".

وأضاف قائلاً: "العلاقات الاقتصادية والاستثمارية هي عنوان المرحلة الحالية بين البلدين، لأن العلاقات السياسية متطابقة في كثير من الملفات، وأتت وفود تجارية، واستثمارية، وعقدت اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في الاستثمار المتبادل، وهناك سعي لعقد المزيد من الاتفاقيات إن شاء الله في زيارة صاحب السمو الملكي سيدي ولي العهد".

وكان ديوان البلاط السلطاني، أعلن مساء اليوم السبت عن زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى سلطنة عمان بعد غدٍ الاثنين.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
09:17 PM

"العنزي": العلاقة بين السعودية وسلطنة عمان تسير بهدوء ووتيرة واحدة متصاعدة

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
1
852

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان، عبدالله بن سعود العنزي، إن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان هي علاقة تسير بهدوء ووتيرة واحدة متصاعدة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن من منجزات تعكس عمق العلاقات التي تضرب جذورها في التاريخ، وهي نتاج عمل دؤوب ومشترك على مدار السنوات الماضية، وهو عمل مؤسسي وليس ناتجًا عن اجتهادات بل هو عمل منظم يعكس الرؤية الثاقبة في البلدين.

وأضاف أن "المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لديهما الكثير من القيم والقواسم المشتركة سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الإقليمي أو الصعيد الدولي، والبلدان مشتركان في كثير من القيم مثل تعزيز ثقافة السلام، ونبذ الإرهاب، والعمل بدفع الجهود الدولية لما فيه مصلحة كل الدول ولاسيما اليمن اللذان يشتركان في كثير من الرؤى بشأنها".

وتابع: "سلطنة عمان دائمًا سباقة للسلام، ودائمًا سباقة لما تبادر به المملكة من جهود سواء مبادأتها في دعم العملية السياسية في اليمن أو دعم الجهود الدولية من خلال المبعوث الدولي أو المبعوث الأمريكي".

وأكمل: "أما بالنسبة للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية وإن كانت ممتازة؛ إلا أننا نتطلع من القيادة إلى نقلها لآفاق أرحب وأوسع ولاسيما بعد افتتاح منفذ الربع الخالي الذي سيكون له نقلة نوعية، ويمثل رافدًا كبيرًا لكثير من المجالات بين البلدين".

وأضاف قائلاً: "العلاقات الاقتصادية والاستثمارية هي عنوان المرحلة الحالية بين البلدين، لأن العلاقات السياسية متطابقة في كثير من الملفات، وأتت وفود تجارية، واستثمارية، وعقدت اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في الاستثمار المتبادل، وهناك سعي لعقد المزيد من الاتفاقيات إن شاء الله في زيارة صاحب السمو الملكي سيدي ولي العهد".

وكان ديوان البلاط السلطاني، أعلن مساء اليوم السبت عن زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى سلطنة عمان بعد غدٍ الاثنين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,133
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,519
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,301
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,339

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة