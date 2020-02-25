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الكويت توقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق وكوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا

بناءً على تعليمات "الصحة" بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بهذه الدول

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من جمهورية العراق وجمهورية كوريا الجنوبية ومملكة تايلاند وإيطاليا في الوقت الراهن بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هناك.

وتفصيلاً، ذكر بيان للطيران المدني الكويتي أنه سيتم منع القادمين من أي جنسية، ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت، ممن كانوا موجودين في العراق خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع أي كويتي قادم من العراق إلى الحجر الصحي.

وأضاف البيان: سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من العراق نظرًا إلى الوضع الحالي. مشيرًا إلى منع نقل ركاب الترانزيت القادمين من العراق.

وفي بيان آخر أفادت الإدارة بأنه سيتم منع القادمين من أي جنسية، ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت، ممن كانوا موجودين في كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، في حين سيخضع أي كويتي قادم من هذه الدول للحجر الصحي.

وأضافت بأنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من هذه الدول نظرًا إلى الوضع الحالي.

الكويت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية إيقاف الرحلات المغادرة والقادمة العراق كوريا الجنوبية تايلاند إيطاليا وزارة الصحة الكويتية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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الكويت توقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق وكوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا
سبق

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من جمهورية العراق وجمهورية كوريا الجنوبية ومملكة تايلاند وإيطاليا في الوقت الراهن بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هناك.

وتفصيلاً، ذكر بيان للطيران المدني الكويتي أنه سيتم منع القادمين من أي جنسية، ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت، ممن كانوا موجودين في العراق خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع أي كويتي قادم من العراق إلى الحجر الصحي.

وأضاف البيان: سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من العراق نظرًا إلى الوضع الحالي. مشيرًا إلى منع نقل ركاب الترانزيت القادمين من العراق.

وفي بيان آخر أفادت الإدارة بأنه سيتم منع القادمين من أي جنسية، ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت، ممن كانوا موجودين في كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، في حين سيخضع أي كويتي قادم من هذه الدول للحجر الصحي.

وأضافت بأنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من هذه الدول نظرًا إلى الوضع الحالي.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
01:49 AM

الكويت توقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق وكوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا

بناءً على تعليمات "الصحة" بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بهذه الدول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من جمهورية العراق وجمهورية كوريا الجنوبية ومملكة تايلاند وإيطاليا في الوقت الراهن بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هناك.

وتفصيلاً، ذكر بيان للطيران المدني الكويتي أنه سيتم منع القادمين من أي جنسية، ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت، ممن كانوا موجودين في العراق خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع أي كويتي قادم من العراق إلى الحجر الصحي.

وأضاف البيان: سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من العراق نظرًا إلى الوضع الحالي. مشيرًا إلى منع نقل ركاب الترانزيت القادمين من العراق.

وفي بيان آخر أفادت الإدارة بأنه سيتم منع القادمين من أي جنسية، ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت، ممن كانوا موجودين في كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، في حين سيخضع أي كويتي قادم من هذه الدول للحجر الصحي.

وأضافت بأنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من هذه الدول نظرًا إلى الوضع الحالي.

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