"صحة جدة": اللقاح الثلاثي لا يسبّب التوحّد

قالت: آمنة والدراسات أثبتت عدم وجود رابط

أكّدت "صحة جدة" أن اللقاحات الثلاثية لا تسبّب مرض التوحّد، وما يُشاع حول ذلك غير صحيح.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": اللقاحات آمنة جداً، والدراسات أثبتت عدم وجود رابطٍ بين اللقاح الثلاثي الفيروسي ومرض التوحّد،

وأضافت: لا تسمع لمَن #يقولون إن لقاح الثلاثي الفيروسي يسبّب التوحّد.

وتابعت، من أهم أعراض الإصابة بالتوحّد هي: عدم الاستجابة للنداء، والتأخر في النطق، وكثرة إعادة بعض الحركات والكلمات.