"صحة جدة": اللقاح الثلاثي لا يسبّب التوحّد
قالت: آمنة والدراسات أثبتت عدم وجود رابط
أكّدت "صحة جدة" أن اللقاحات الثلاثية لا تسبّب مرض التوحّد، وما يُشاع حول ذلك غير صحيح.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": اللقاحات آمنة جداً، والدراسات أثبتت عدم وجود رابطٍ بين اللقاح الثلاثي الفيروسي ومرض التوحّد،
وأضافت: لا تسمع لمَن #يقولون إن لقاح الثلاثي الفيروسي يسبّب التوحّد.
وتابعت، من أهم أعراض الإصابة بالتوحّد هي: عدم الاستجابة للنداء، والتأخر في النطق، وكثرة إعادة بعض الحركات والكلمات.
"صحة جدة": اللقاح الثلاثي لا يسبّب التوحّد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-04-02
أكّدت "صحة جدة" أن اللقاحات الثلاثية لا تسبّب مرض التوحّد، وما يُشاع حول ذلك غير صحيح.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": اللقاحات آمنة جداً، والدراسات أثبتت عدم وجود رابطٍ بين اللقاح الثلاثي الفيروسي ومرض التوحّد،
وأضافت: لا تسمع لمَن #يقولون إن لقاح الثلاثي الفيروسي يسبّب التوحّد.
وتابعت، من أهم أعراض الإصابة بالتوحّد هي: عدم الاستجابة للنداء، والتأخر في النطق، وكثرة إعادة بعض الحركات والكلمات.
02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
01:36 PM
"صحة جدة": اللقاح الثلاثي لا يسبّب التوحّد
قالت: آمنة والدراسات أثبتت عدم وجود رابط
أكّدت "صحة جدة" أن اللقاحات الثلاثية لا تسبّب مرض التوحّد، وما يُشاع حول ذلك غير صحيح.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": اللقاحات آمنة جداً، والدراسات أثبتت عدم وجود رابطٍ بين اللقاح الثلاثي الفيروسي ومرض التوحّد،
وأضافت: لا تسمع لمَن #يقولون إن لقاح الثلاثي الفيروسي يسبّب التوحّد.
وتابعت، من أهم أعراض الإصابة بالتوحّد هي: عدم الاستجابة للنداء، والتأخر في النطق، وكثرة إعادة بعض الحركات والكلمات.