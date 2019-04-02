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"صحة جدة": اللقاح الثلاثي لا يسبّب التوحّد

قالت: آمنة والدراسات أثبتت عدم وجود رابط

أكّدت "صحة جدة" أن اللقاحات الثلاثية لا تسبّب مرض التوحّد، وما يُشاع حول ذلك غير صحيح.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": اللقاحات آمنة جداً، والدراسات أثبتت عدم وجود رابطٍ بين اللقاح الثلاثي الفيروسي ومرض التوحّد،

وأضافت: لا تسمع لمَن #يقولون إن لقاح الثلاثي الفيروسي يسبّب التوحّد.

وتابعت، من أهم أعراض الإصابة بالتوحّد هي: عدم الاستجابة للنداء، والتأخر في النطق، وكثرة إعادة بعض الحركات والكلمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة جدة": اللقاح الثلاثي لا يسبّب التوحّد
سبق

أكّدت "صحة جدة" أن اللقاحات الثلاثية لا تسبّب مرض التوحّد، وما يُشاع حول ذلك غير صحيح.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": اللقاحات آمنة جداً، والدراسات أثبتت عدم وجود رابطٍ بين اللقاح الثلاثي الفيروسي ومرض التوحّد،

وأضافت: لا تسمع لمَن #يقولون إن لقاح الثلاثي الفيروسي يسبّب التوحّد.

وتابعت، من أهم أعراض الإصابة بالتوحّد هي: عدم الاستجابة للنداء، والتأخر في النطق، وكثرة إعادة بعض الحركات والكلمات.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
01:36 PM

"صحة جدة": اللقاح الثلاثي لا يسبّب التوحّد

قالت: آمنة والدراسات أثبتت عدم وجود رابط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,823

أكّدت "صحة جدة" أن اللقاحات الثلاثية لا تسبّب مرض التوحّد، وما يُشاع حول ذلك غير صحيح.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": اللقاحات آمنة جداً، والدراسات أثبتت عدم وجود رابطٍ بين اللقاح الثلاثي الفيروسي ومرض التوحّد،

وأضافت: لا تسمع لمَن #يقولون إن لقاح الثلاثي الفيروسي يسبّب التوحّد.

وتابعت، من أهم أعراض الإصابة بالتوحّد هي: عدم الاستجابة للنداء، والتأخر في النطق، وكثرة إعادة بعض الحركات والكلمات.

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