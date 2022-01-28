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بعد تدشين أول مصنع تجميع.. خطة لتصنيع السيارات كلياً بالسعودية ووظائف

مراحل بين عرض النماذج وثقل الكوادر.. "آل حسين": دعم للتوطين وعائد عالٍ

فيما دشن الرئيس التنفيذي للجبيل الصناعية الدكتور أحمد بن زيد آل حسين، مؤخرًا، أول مصنع لتجميع السيارات بالمملكة، علمت "سبق" أن الشركة السعودية الوطنية لصناعة السيارات "سنام" بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل، وضعت خطة تهدف لتطوير صناعة السيارات بالمملكة للانتقال من تجميع السيارات إلى التصنيع الكلي في المستقبل.

وكانت شركة "سنام" قد كشفت في منتصف عام 2019 في مدينة الجبيل الصناعية عن بعض نماذج السيارات التي ستقوم بتجميعها في مصنعها بمدينة الجبيل الصناعية، وقدمت حينها عرضًا شاملًا عن مصنعها لتجميع السيارات، الذي ستنشئه في مدينة الجبيل الصناعية ومراحل إنشائه حتى مرحلة التصنيع الكامل للسيارات؛ لتفي صباح الأربعاء الماضي بوعدها وتدشن أول مصنع لتجميع سيارات الركاب بالمملكة؛ وذلك في منطقة البلاس كيم بمدينة الجبيل الصناعية على مساحة تقدر بـ120 ألف متر مربع.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين، على أن الهيئة الملكية بالجبيل تدعم توطين مثل تلك الصناعات التي لها عائد عال على الاقتصاد الوطني، والتي من خلالها تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

فيما أفاد الرئيس التنفيذي لشركة "سنام" الدكتور فهد بن سليمان الدهيش، بأن الشركة بدأت أول خطوة للمرحلة الأولى التي ستكون مرحلة تجميع برخصة فنية من الشريك التقني لنوعين من سيارات الركاب بمحتوى محلي يصل إلى ١٥٪، وفي المرحلة الثانية سيكون توطين القطع من مدينة الجبيل الصناعية هو الهدف الأساسي.

وأشار "الدهيش" إلى أنه في بداية المشروع سيتم توطين 50٪ من الوظائف كمرحلة أولى، مبينًا أن قيمة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 300 مليون ريال.

وعلمت "سبق" أنه سيتم تدريب كوادر سعودية في المصانع الكورية لشغل 750 وظيفة في المرحلة الأولى لتصل إلى نحو 2000 وظيفة في المراحل المقبلة.

هذا وأوضح الرئيس الفني لشركة سانغ يونغ، تشانغ ون كيم، أنهم يعملون على نقل الخبرة إلى جانب شركة سنام، كما تحدث عن عراقة الشركة التي تلامس ٦٨ عامًا منذ الانطلاق عام ١٩٥٤م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تدشين أول مصنع تجميع.. خطة لتصنيع السيارات كلياً بالسعودية ووظائف
سبق

فيما دشن الرئيس التنفيذي للجبيل الصناعية الدكتور أحمد بن زيد آل حسين، مؤخرًا، أول مصنع لتجميع السيارات بالمملكة، علمت "سبق" أن الشركة السعودية الوطنية لصناعة السيارات "سنام" بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل، وضعت خطة تهدف لتطوير صناعة السيارات بالمملكة للانتقال من تجميع السيارات إلى التصنيع الكلي في المستقبل.

وكانت شركة "سنام" قد كشفت في منتصف عام 2019 في مدينة الجبيل الصناعية عن بعض نماذج السيارات التي ستقوم بتجميعها في مصنعها بمدينة الجبيل الصناعية، وقدمت حينها عرضًا شاملًا عن مصنعها لتجميع السيارات، الذي ستنشئه في مدينة الجبيل الصناعية ومراحل إنشائه حتى مرحلة التصنيع الكامل للسيارات؛ لتفي صباح الأربعاء الماضي بوعدها وتدشن أول مصنع لتجميع سيارات الركاب بالمملكة؛ وذلك في منطقة البلاس كيم بمدينة الجبيل الصناعية على مساحة تقدر بـ120 ألف متر مربع.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين، على أن الهيئة الملكية بالجبيل تدعم توطين مثل تلك الصناعات التي لها عائد عال على الاقتصاد الوطني، والتي من خلالها تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

فيما أفاد الرئيس التنفيذي لشركة "سنام" الدكتور فهد بن سليمان الدهيش، بأن الشركة بدأت أول خطوة للمرحلة الأولى التي ستكون مرحلة تجميع برخصة فنية من الشريك التقني لنوعين من سيارات الركاب بمحتوى محلي يصل إلى ١٥٪، وفي المرحلة الثانية سيكون توطين القطع من مدينة الجبيل الصناعية هو الهدف الأساسي.

وأشار "الدهيش" إلى أنه في بداية المشروع سيتم توطين 50٪ من الوظائف كمرحلة أولى، مبينًا أن قيمة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 300 مليون ريال.

وعلمت "سبق" أنه سيتم تدريب كوادر سعودية في المصانع الكورية لشغل 750 وظيفة في المرحلة الأولى لتصل إلى نحو 2000 وظيفة في المراحل المقبلة.

هذا وأوضح الرئيس الفني لشركة سانغ يونغ، تشانغ ون كيم، أنهم يعملون على نقل الخبرة إلى جانب شركة سنام، كما تحدث عن عراقة الشركة التي تلامس ٦٨ عامًا منذ الانطلاق عام ١٩٥٤م.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
04:33 PM

بعد تدشين أول مصنع تجميع.. خطة لتصنيع السيارات كلياً بالسعودية ووظائف

مراحل بين عرض النماذج وثقل الكوادر.. "آل حسين": دعم للتوطين وعائد عالٍ

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محمد بن عبيد - الجبيل
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فيما دشن الرئيس التنفيذي للجبيل الصناعية الدكتور أحمد بن زيد آل حسين، مؤخرًا، أول مصنع لتجميع السيارات بالمملكة، علمت "سبق" أن الشركة السعودية الوطنية لصناعة السيارات "سنام" بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل، وضعت خطة تهدف لتطوير صناعة السيارات بالمملكة للانتقال من تجميع السيارات إلى التصنيع الكلي في المستقبل.

وكانت شركة "سنام" قد كشفت في منتصف عام 2019 في مدينة الجبيل الصناعية عن بعض نماذج السيارات التي ستقوم بتجميعها في مصنعها بمدينة الجبيل الصناعية، وقدمت حينها عرضًا شاملًا عن مصنعها لتجميع السيارات، الذي ستنشئه في مدينة الجبيل الصناعية ومراحل إنشائه حتى مرحلة التصنيع الكامل للسيارات؛ لتفي صباح الأربعاء الماضي بوعدها وتدشن أول مصنع لتجميع سيارات الركاب بالمملكة؛ وذلك في منطقة البلاس كيم بمدينة الجبيل الصناعية على مساحة تقدر بـ120 ألف متر مربع.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين، على أن الهيئة الملكية بالجبيل تدعم توطين مثل تلك الصناعات التي لها عائد عال على الاقتصاد الوطني، والتي من خلالها تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

فيما أفاد الرئيس التنفيذي لشركة "سنام" الدكتور فهد بن سليمان الدهيش، بأن الشركة بدأت أول خطوة للمرحلة الأولى التي ستكون مرحلة تجميع برخصة فنية من الشريك التقني لنوعين من سيارات الركاب بمحتوى محلي يصل إلى ١٥٪، وفي المرحلة الثانية سيكون توطين القطع من مدينة الجبيل الصناعية هو الهدف الأساسي.

وأشار "الدهيش" إلى أنه في بداية المشروع سيتم توطين 50٪ من الوظائف كمرحلة أولى، مبينًا أن قيمة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 300 مليون ريال.

وعلمت "سبق" أنه سيتم تدريب كوادر سعودية في المصانع الكورية لشغل 750 وظيفة في المرحلة الأولى لتصل إلى نحو 2000 وظيفة في المراحل المقبلة.

هذا وأوضح الرئيس الفني لشركة سانغ يونغ، تشانغ ون كيم، أنهم يعملون على نقل الخبرة إلى جانب شركة سنام، كما تحدث عن عراقة الشركة التي تلامس ٦٨ عامًا منذ الانطلاق عام ١٩٥٤م.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,998
201,250 سيارة ..

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