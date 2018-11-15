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تربة .. منسوبو النيابة العامة يُوَدّعون "الثمالي" بهدايا تذكارية

تقديرًا لِما قدمه من خدمات جليلة خلال فترة عمله بالمحافظة

أقام منسوبو النيابة العامة بمحافظة تربة حفل توديع لزميلهم نايف بن عبدالرحيم الثمالي، بمناسبة نقلة إلى منطقة مكة المكرمة.

ثم قدّم بعد ذلك الموظفون كلمة شكر وتقدير للثمالي؛ لِمَا قدمه من خدمات جليلة خلال فترة عمله بالمحافظة، متمنين له التوفيق فيما يحبه الله ويرضاه.

وحضر التكريم رئيس النيابة العامة بالمحافظة محمد القرني، وعددٌ من مديري ومنسوبي القطاعات العسكرية والمدنية ممثلة بـ "الشرطة، والمرور، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسجون، ومكافحة المخدرات، والجوازات، والاستخبارات العامة".

وفي نهاية الحفل، تم توزيع الدروع التذكارية بهذه المناسبة "للثمالي" تقديرًا من الحضور لجهوده أثناء فترة عمله بمحافظة تربة، مثمنين له ما قام به من أعمال ومتمنين له التوفيق والسداد في عمله الجديد.

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تربة .. منسوبو النيابة العامة يُوَدّعون "الثمالي" بهدايا تذكارية
سبق

أقام منسوبو النيابة العامة بمحافظة تربة حفل توديع لزميلهم نايف بن عبدالرحيم الثمالي، بمناسبة نقلة إلى منطقة مكة المكرمة.

ثم قدّم بعد ذلك الموظفون كلمة شكر وتقدير للثمالي؛ لِمَا قدمه من خدمات جليلة خلال فترة عمله بالمحافظة، متمنين له التوفيق فيما يحبه الله ويرضاه.

وحضر التكريم رئيس النيابة العامة بالمحافظة محمد القرني، وعددٌ من مديري ومنسوبي القطاعات العسكرية والمدنية ممثلة بـ "الشرطة، والمرور، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسجون، ومكافحة المخدرات، والجوازات، والاستخبارات العامة".

وفي نهاية الحفل، تم توزيع الدروع التذكارية بهذه المناسبة "للثمالي" تقديرًا من الحضور لجهوده أثناء فترة عمله بمحافظة تربة، مثمنين له ما قام به من أعمال ومتمنين له التوفيق والسداد في عمله الجديد.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
12:39 AM

تربة .. منسوبو النيابة العامة يُوَدّعون "الثمالي" بهدايا تذكارية

تقديرًا لِما قدمه من خدمات جليلة خلال فترة عمله بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تربة
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أقام منسوبو النيابة العامة بمحافظة تربة حفل توديع لزميلهم نايف بن عبدالرحيم الثمالي، بمناسبة نقلة إلى منطقة مكة المكرمة.

ثم قدّم بعد ذلك الموظفون كلمة شكر وتقدير للثمالي؛ لِمَا قدمه من خدمات جليلة خلال فترة عمله بالمحافظة، متمنين له التوفيق فيما يحبه الله ويرضاه.

وحضر التكريم رئيس النيابة العامة بالمحافظة محمد القرني، وعددٌ من مديري ومنسوبي القطاعات العسكرية والمدنية ممثلة بـ "الشرطة، والمرور، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسجون، ومكافحة المخدرات، والجوازات، والاستخبارات العامة".

وفي نهاية الحفل، تم توزيع الدروع التذكارية بهذه المناسبة "للثمالي" تقديرًا من الحضور لجهوده أثناء فترة عمله بمحافظة تربة، مثمنين له ما قام به من أعمال ومتمنين له التوفيق والسداد في عمله الجديد.

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