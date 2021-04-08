النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"التجارة" تحيل مخالفات 7 من مشاهير سناب شات للداخلية.. لم يستشعروا المسؤولية وكسروا القرارات الحكومية

نائب وزير الدفاع يستعرض مبادرات المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام مع رئيس الوزراء اليمني

شددا على أهمية المضي في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض والبناء على الجوانب الإيجابية

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، في الرياض أمس، رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الدكتور مُعين عبدالملك سعيد.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجهودات ومبادرات المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن الشقيق, وبحث آفاق وأوجه التعاون بين البلدين.

وشدد نائب وزير الدفاع خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء اليمني، على الروابط الأخوية العميقة التي تربط بين حكومتي وشعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، وهو الأساس الذي تنطلق منه جميع مبادرات المملكة ومواقفها تجاه هذا البلد العزيز الجار.

من جانب آخر، قدّم رئيس مجلس الوزراء اليمني شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، على ما يوليانه من رعاية وعناية باليمن واليمنيين، مثمنًا ما قدمته وتقدمه المملكة عن طريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، من مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين معيشة المواطن اليمني.

وخلال لقائهما، اطلع رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية، نائب وزير الدفاع السعودي، على وضع المشهد اليمني الراهن في مختلف جوانبه السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وما تبذله الحكومة منذ تشكيلها ومباشرة عملها في العاصمة المؤقتة عدن من جهود للتعامل مع التحديات القائمة؛ وبالأخص الاقتصادية والأمنية منها.

وثمّن الدكتور مُعين عبدالملك سعيد، الدعم السعودي المعلن أخيرًا بتقديم منحة مشتقات نفطية لقطاع الكهرباء في المحافظات المحررة من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والأثر الإيجابي لهذا الدعم على مختلف المحافظات.

وخلال مباحثاتهما، أكد نائب وزير الدفاع ودولة رئيس مجلس الوزراء اليمني، أهمية المبادرة التي قدمتها المملكة لإحلال السلام في اليمن، وشددا على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته وأدواره بممارسة الضغط على الحوثيين لاغتنام هذه المبادرة وعدم تفويت فرصة إنهاء الأزمة.

كما شدد الجانبان على أهمية المضي في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض والبناء على الجوانب الإيجابية التي جرى إنجازها خلال المدة الماضية، وحل أي خلافات عن طريق الحوار.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر, ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان رئيس الوزراء اليمني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نائب وزير الدفاع يستعرض مبادرات المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام مع رئيس الوزراء اليمني
سبق

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، في الرياض أمس، رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الدكتور مُعين عبدالملك سعيد.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجهودات ومبادرات المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن الشقيق, وبحث آفاق وأوجه التعاون بين البلدين.

وشدد نائب وزير الدفاع خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء اليمني، على الروابط الأخوية العميقة التي تربط بين حكومتي وشعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، وهو الأساس الذي تنطلق منه جميع مبادرات المملكة ومواقفها تجاه هذا البلد العزيز الجار.

من جانب آخر، قدّم رئيس مجلس الوزراء اليمني شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، على ما يوليانه من رعاية وعناية باليمن واليمنيين، مثمنًا ما قدمته وتقدمه المملكة عن طريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، من مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين معيشة المواطن اليمني.

وخلال لقائهما، اطلع رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية، نائب وزير الدفاع السعودي، على وضع المشهد اليمني الراهن في مختلف جوانبه السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وما تبذله الحكومة منذ تشكيلها ومباشرة عملها في العاصمة المؤقتة عدن من جهود للتعامل مع التحديات القائمة؛ وبالأخص الاقتصادية والأمنية منها.

وثمّن الدكتور مُعين عبدالملك سعيد، الدعم السعودي المعلن أخيرًا بتقديم منحة مشتقات نفطية لقطاع الكهرباء في المحافظات المحررة من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والأثر الإيجابي لهذا الدعم على مختلف المحافظات.

وخلال مباحثاتهما، أكد نائب وزير الدفاع ودولة رئيس مجلس الوزراء اليمني، أهمية المبادرة التي قدمتها المملكة لإحلال السلام في اليمن، وشددا على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته وأدواره بممارسة الضغط على الحوثيين لاغتنام هذه المبادرة وعدم تفويت فرصة إنهاء الأزمة.

كما شدد الجانبان على أهمية المضي في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض والبناء على الجوانب الإيجابية التي جرى إنجازها خلال المدة الماضية، وحل أي خلافات عن طريق الحوار.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر, ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
09:41 PM
اخر تعديل
08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
10:16 PM

نائب وزير الدفاع يستعرض مبادرات المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام مع رئيس الوزراء اليمني

شددا على أهمية المضي في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض والبناء على الجوانب الإيجابية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
745

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، في الرياض أمس، رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الدكتور مُعين عبدالملك سعيد.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجهودات ومبادرات المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن الشقيق, وبحث آفاق وأوجه التعاون بين البلدين.

وشدد نائب وزير الدفاع خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء اليمني، على الروابط الأخوية العميقة التي تربط بين حكومتي وشعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، وهو الأساس الذي تنطلق منه جميع مبادرات المملكة ومواقفها تجاه هذا البلد العزيز الجار.

من جانب آخر، قدّم رئيس مجلس الوزراء اليمني شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، على ما يوليانه من رعاية وعناية باليمن واليمنيين، مثمنًا ما قدمته وتقدمه المملكة عن طريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، من مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين معيشة المواطن اليمني.

وخلال لقائهما، اطلع رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية، نائب وزير الدفاع السعودي، على وضع المشهد اليمني الراهن في مختلف جوانبه السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وما تبذله الحكومة منذ تشكيلها ومباشرة عملها في العاصمة المؤقتة عدن من جهود للتعامل مع التحديات القائمة؛ وبالأخص الاقتصادية والأمنية منها.

وثمّن الدكتور مُعين عبدالملك سعيد، الدعم السعودي المعلن أخيرًا بتقديم منحة مشتقات نفطية لقطاع الكهرباء في المحافظات المحررة من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والأثر الإيجابي لهذا الدعم على مختلف المحافظات.

وخلال مباحثاتهما، أكد نائب وزير الدفاع ودولة رئيس مجلس الوزراء اليمني، أهمية المبادرة التي قدمتها المملكة لإحلال السلام في اليمن، وشددا على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته وأدواره بممارسة الضغط على الحوثيين لاغتنام هذه المبادرة وعدم تفويت فرصة إنهاء الأزمة.

كما شدد الجانبان على أهمية المضي في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض والبناء على الجوانب الإيجابية التي جرى إنجازها خلال المدة الماضية، وحل أي خلافات عن طريق الحوار.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر, ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,968
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,940
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,122
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,240

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة