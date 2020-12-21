النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طالبة بتعليم ينبع تحصد جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج

خلال حفل "عن بعد" برعاية وزير التعليم

حصدت الطالبة أمجاد وليد باهويني، من إدارة تعليم ينبع، جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي، في دورتها الثالثة عشرة، على مستوى المملكة للمرحلة الثانوية.

وجرى تكريم الطالبات اللاتي فازت ملفاتهن على مستوى المملكة للمرحلة الثانوية والمتوسطة والابتدائية في حفل أقيم، اليوم الاثنين "عن بعد"، برعاية وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وبارك مدير تعليم ينبع، سليم بن عبيان العطوي، للطالبة أمجاد وليد باهويني، ترشيحها على مستوى المملكة، مثمنًا الجهود

التي بُذلت من قسم إرشاد الطالبات بتعليم ينبع وأسرة الطالبة.

وقال إن جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي، تهدف إلى تحقيق توجيهات ورؤى أصحاب وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب في مجال العناية بالموهوبين وبالمتفوقين والمبدعين من الطلاب والطالبات.

وتسعى الجائزة إلى تعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل فيما بينهم، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمكتب التي تُعنى بالاهتمام بالناشئة والاستثمار في الإنسان، كما تجسّد الجائزة اهتمام القطاع الخاص بالتعليم وصناعة إنسان الغد الخليجي.

من جهتها، عبرت الطالبة "باهويني"، في كلمة ألقتها نيابةً عن طلبة مجلس التعاون الخليجي المتفوقين للعام 2020، والذين حصدوا جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي، عن سعادتهم وسرورهم بهذا التكريم الذي جاء ثمرةً لما بذلوه من جهدٍ وعمل للوصول إلى هذه المرحلة، وتحقيق ما سعوا إليه من تفوق وتكريم، مثمنين جهود دولهم وأسرهم ومعلميهم في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي إيمانًا من الجميع بأهمية تعزيز وتنمية قدرات الطلبة ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات أوطانهم، بما يتماشى مع مستجدات واقعهم الذي يعيشونه.

إدارة تعليم ينبع جائزة مكتب التربية العربي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طالبة بتعليم ينبع تحصد جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج
سبق

حصدت الطالبة أمجاد وليد باهويني، من إدارة تعليم ينبع، جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي، في دورتها الثالثة عشرة، على مستوى المملكة للمرحلة الثانوية.

وجرى تكريم الطالبات اللاتي فازت ملفاتهن على مستوى المملكة للمرحلة الثانوية والمتوسطة والابتدائية في حفل أقيم، اليوم الاثنين "عن بعد"، برعاية وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وبارك مدير تعليم ينبع، سليم بن عبيان العطوي، للطالبة أمجاد وليد باهويني، ترشيحها على مستوى المملكة، مثمنًا الجهود

التي بُذلت من قسم إرشاد الطالبات بتعليم ينبع وأسرة الطالبة.

وقال إن جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي، تهدف إلى تحقيق توجيهات ورؤى أصحاب وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب في مجال العناية بالموهوبين وبالمتفوقين والمبدعين من الطلاب والطالبات.

وتسعى الجائزة إلى تعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل فيما بينهم، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمكتب التي تُعنى بالاهتمام بالناشئة والاستثمار في الإنسان، كما تجسّد الجائزة اهتمام القطاع الخاص بالتعليم وصناعة إنسان الغد الخليجي.

من جهتها، عبرت الطالبة "باهويني"، في كلمة ألقتها نيابةً عن طلبة مجلس التعاون الخليجي المتفوقين للعام 2020، والذين حصدوا جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي، عن سعادتهم وسرورهم بهذا التكريم الذي جاء ثمرةً لما بذلوه من جهدٍ وعمل للوصول إلى هذه المرحلة، وتحقيق ما سعوا إليه من تفوق وتكريم، مثمنين جهود دولهم وأسرهم ومعلميهم في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي إيمانًا من الجميع بأهمية تعزيز وتنمية قدرات الطلبة ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات أوطانهم، بما يتماشى مع مستجدات واقعهم الذي يعيشونه.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
06:48 PM

طالبة بتعليم ينبع تحصد جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج

خلال حفل "عن بعد" برعاية وزير التعليم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
373

حصدت الطالبة أمجاد وليد باهويني، من إدارة تعليم ينبع، جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي، في دورتها الثالثة عشرة، على مستوى المملكة للمرحلة الثانوية.

وجرى تكريم الطالبات اللاتي فازت ملفاتهن على مستوى المملكة للمرحلة الثانوية والمتوسطة والابتدائية في حفل أقيم، اليوم الاثنين "عن بعد"، برعاية وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وبارك مدير تعليم ينبع، سليم بن عبيان العطوي، للطالبة أمجاد وليد باهويني، ترشيحها على مستوى المملكة، مثمنًا الجهود

التي بُذلت من قسم إرشاد الطالبات بتعليم ينبع وأسرة الطالبة.

وقال إن جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي، تهدف إلى تحقيق توجيهات ورؤى أصحاب وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب في مجال العناية بالموهوبين وبالمتفوقين والمبدعين من الطلاب والطالبات.

وتسعى الجائزة إلى تعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل فيما بينهم، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمكتب التي تُعنى بالاهتمام بالناشئة والاستثمار في الإنسان، كما تجسّد الجائزة اهتمام القطاع الخاص بالتعليم وصناعة إنسان الغد الخليجي.

من جهتها، عبرت الطالبة "باهويني"، في كلمة ألقتها نيابةً عن طلبة مجلس التعاون الخليجي المتفوقين للعام 2020، والذين حصدوا جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي، عن سعادتهم وسرورهم بهذا التكريم الذي جاء ثمرةً لما بذلوه من جهدٍ وعمل للوصول إلى هذه المرحلة، وتحقيق ما سعوا إليه من تفوق وتكريم، مثمنين جهود دولهم وأسرهم ومعلميهم في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي إيمانًا من الجميع بأهمية تعزيز وتنمية قدرات الطلبة ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات أوطانهم، بما يتماشى مع مستجدات واقعهم الذي يعيشونه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,744
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,657
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,787
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,213

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة