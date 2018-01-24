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"سعود آل سويلم" يغرد: العدالة مطلب نصراوي

طالب سعود آل سويلم رئيس النصر، بالعمل بمبدأ تكافؤ الفرص والعمل على عدالة المنافسة، معلناً رفض إدارته تأجيل مباراة فريقه أمام أحد.

وغرد الرئيس النصراوي قائلاً: "بدأنا الدوري والنصر يلعب مبارياته على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، حذرنا من الأرضية، حذرنا من جاهزية الملعب، وشاركنا التحذير أندية أخرى لعبت على نفس الملعب، منذ عدة أشهر، وكأن شيئًا لم يحدث، لم نجد من يستمع للتحذير بل تم تغريمنا بسبب انتقاد أرضية الملعب!"

وأضاف: "أخذنا عهودًا ووعودًا ولكن بلا أفعال جادة… نقلنا مباراتنا مع شقيقنا الفتح خارج أرضنا؛ أملاً في أن يكون استاد الملك فهد جاهزًا، وعندما لعبنا عليه وجدنا الأرضية لا تقل سوءًا عن الملعب السابق، ولا تليق بالكرة السعودية".

وأكمل: "سمو رئيس هيئة الرياضة، مشكورًا، طلب التحقيق. وخرجت النتائج تؤكد صحة كل مطالبات نادي النصر تجاه الملعبين! وماذا بعد؟! من هم الأشخاص؟ من يستعيد للنصر حقه في الغرامات التي فرضت عليه؟ أين سيلعب؟ ومتى؟ وما مدى دقة المواعيد؟ ‏وهل سيكون الملعب جاهزاً في الخامس من فبراير؟"

وتابع آل سويلم تغريداته قائلاً: "إذا كان اتحاد الكرة يريد تأجيل مباراة النصر وأحد، وهذا الخيار مرفوض رفضاً قاطعاً بالنسبة لنا! كيف سيجد لها موعدًا جديدًا ونحن سنلعب في شهر فبراير مباراة كل أربعة أيام؟"

وختم رئيس النصر تغريداته قائلاً: "إدارة نادي النصر تطالب بإيجاد حل يكفل عدالة المنافسة ويمنحنا حق تساوي الفرص. لن نسكت ولن ندفع ثمن أخطاء آخرين، وسنصعّد الموضوع لسمو رئيس الهيئة ونطالب بحقوق نادي النصر كاملة؛ فهذه أمانة في أعناقنا أمام جماهيره العريضة".

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الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"سعود آل سويلم" يغرد: العدالة مطلب نصراوي
سبق

طالب سعود آل سويلم رئيس النصر، بالعمل بمبدأ تكافؤ الفرص والعمل على عدالة المنافسة، معلناً رفض إدارته تأجيل مباراة فريقه أمام أحد.

وغرد الرئيس النصراوي قائلاً: "بدأنا الدوري والنصر يلعب مبارياته على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، حذرنا من الأرضية، حذرنا من جاهزية الملعب، وشاركنا التحذير أندية أخرى لعبت على نفس الملعب، منذ عدة أشهر، وكأن شيئًا لم يحدث، لم نجد من يستمع للتحذير بل تم تغريمنا بسبب انتقاد أرضية الملعب!"

وأضاف: "أخذنا عهودًا ووعودًا ولكن بلا أفعال جادة… نقلنا مباراتنا مع شقيقنا الفتح خارج أرضنا؛ أملاً في أن يكون استاد الملك فهد جاهزًا، وعندما لعبنا عليه وجدنا الأرضية لا تقل سوءًا عن الملعب السابق، ولا تليق بالكرة السعودية".

وأكمل: "سمو رئيس هيئة الرياضة، مشكورًا، طلب التحقيق. وخرجت النتائج تؤكد صحة كل مطالبات نادي النصر تجاه الملعبين! وماذا بعد؟! من هم الأشخاص؟ من يستعيد للنصر حقه في الغرامات التي فرضت عليه؟ أين سيلعب؟ ومتى؟ وما مدى دقة المواعيد؟ ‏وهل سيكون الملعب جاهزاً في الخامس من فبراير؟"

وتابع آل سويلم تغريداته قائلاً: "إذا كان اتحاد الكرة يريد تأجيل مباراة النصر وأحد، وهذا الخيار مرفوض رفضاً قاطعاً بالنسبة لنا! كيف سيجد لها موعدًا جديدًا ونحن سنلعب في شهر فبراير مباراة كل أربعة أيام؟"

وختم رئيس النصر تغريداته قائلاً: "إدارة نادي النصر تطالب بإيجاد حل يكفل عدالة المنافسة ويمنحنا حق تساوي الفرص. لن نسكت ولن ندفع ثمن أخطاء آخرين، وسنصعّد الموضوع لسمو رئيس الهيئة ونطالب بحقوق نادي النصر كاملة؛ فهذه أمانة في أعناقنا أمام جماهيره العريضة".

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
10:01 PM
اخر تعديل
24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
01:47 AM

"سعود آل سويلم" يغرد: العدالة مطلب نصراوي

A A A
محمد السيّد - الرياض
34
11,056

طالب سعود آل سويلم رئيس النصر، بالعمل بمبدأ تكافؤ الفرص والعمل على عدالة المنافسة، معلناً رفض إدارته تأجيل مباراة فريقه أمام أحد.

وغرد الرئيس النصراوي قائلاً: "بدأنا الدوري والنصر يلعب مبارياته على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، حذرنا من الأرضية، حذرنا من جاهزية الملعب، وشاركنا التحذير أندية أخرى لعبت على نفس الملعب، منذ عدة أشهر، وكأن شيئًا لم يحدث، لم نجد من يستمع للتحذير بل تم تغريمنا بسبب انتقاد أرضية الملعب!"

وأضاف: "أخذنا عهودًا ووعودًا ولكن بلا أفعال جادة… نقلنا مباراتنا مع شقيقنا الفتح خارج أرضنا؛ أملاً في أن يكون استاد الملك فهد جاهزًا، وعندما لعبنا عليه وجدنا الأرضية لا تقل سوءًا عن الملعب السابق، ولا تليق بالكرة السعودية".

وأكمل: "سمو رئيس هيئة الرياضة، مشكورًا، طلب التحقيق. وخرجت النتائج تؤكد صحة كل مطالبات نادي النصر تجاه الملعبين! وماذا بعد؟! من هم الأشخاص؟ من يستعيد للنصر حقه في الغرامات التي فرضت عليه؟ أين سيلعب؟ ومتى؟ وما مدى دقة المواعيد؟ ‏وهل سيكون الملعب جاهزاً في الخامس من فبراير؟"

وتابع آل سويلم تغريداته قائلاً: "إذا كان اتحاد الكرة يريد تأجيل مباراة النصر وأحد، وهذا الخيار مرفوض رفضاً قاطعاً بالنسبة لنا! كيف سيجد لها موعدًا جديدًا ونحن سنلعب في شهر فبراير مباراة كل أربعة أيام؟"

وختم رئيس النصر تغريداته قائلاً: "إدارة نادي النصر تطالب بإيجاد حل يكفل عدالة المنافسة ويمنحنا حق تساوي الفرص. لن نسكت ولن ندفع ثمن أخطاء آخرين، وسنصعّد الموضوع لسمو رئيس الهيئة ونطالب بحقوق نادي النصر كاملة؛ فهذه أمانة في أعناقنا أمام جماهيره العريضة".

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