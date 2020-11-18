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في ذكرى البيعة.. "ابن حثلين": ستة أعوام  تضاهي ستين عاماً من الإنجاز والفخر والاعتزاز

قال: بايعناك على الولاء مولاي خادم الحرمين ويحق لنا أن نعتز ببيعتك ونفاخر بك أمام العالم

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ومؤسّس ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أن الأعوام الستة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم تضاهي ستين عاماً من الإنجاز والفخر والاعتزاز.

وقال "ابن حثلين" في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: في ظل قيادة خادم الحرمين عشنا أعواماً ستة، تضاهي ستين عاماً من الإنجاز ومثليها من الفخر والاعتزاز، بايعناك على الولاء مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في ذكرى البيعة السادسة يحق لنا أن نعتز ببيعتك ونفاخر بك أمام العالم.

رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين ذكرى البيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في ذكرى البيعة.. "ابن حثلين": ستة أعوام  تضاهي ستين عاماً من الإنجاز والفخر والاعتزاز
سبق

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ومؤسّس ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أن الأعوام الستة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم تضاهي ستين عاماً من الإنجاز والفخر والاعتزاز.

وقال "ابن حثلين" في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: في ظل قيادة خادم الحرمين عشنا أعواماً ستة، تضاهي ستين عاماً من الإنجاز ومثليها من الفخر والاعتزاز، بايعناك على الولاء مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في ذكرى البيعة السادسة يحق لنا أن نعتز ببيعتك ونفاخر بك أمام العالم.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
01:39 PM

في ذكرى البيعة.. "ابن حثلين": ستة أعوام  تضاهي ستين عاماً من الإنجاز والفخر والاعتزاز

قال: بايعناك على الولاء مولاي خادم الحرمين ويحق لنا أن نعتز ببيعتك ونفاخر بك أمام العالم

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مسلّم الهواملة - الرياض
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أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ومؤسّس ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أن الأعوام الستة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم تضاهي ستين عاماً من الإنجاز والفخر والاعتزاز.

وقال "ابن حثلين" في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: في ظل قيادة خادم الحرمين عشنا أعواماً ستة، تضاهي ستين عاماً من الإنجاز ومثليها من الفخر والاعتزاز، بايعناك على الولاء مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في ذكرى البيعة السادسة يحق لنا أن نعتز ببيعتك ونفاخر بك أمام العالم.

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