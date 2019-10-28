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مدن وزارة الداخلية الطبية والمركز الوطني للقياس يوقعان مذكرة تفاهم

لتعزيز أواصر التعاون في المجالات البحثية والتدريبية والتطويرية

وقع برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية، والمركز الوطني للقياس، الأحد، مذكرة تفاهم، بمقر البرنامج بحي الصحافة.

وقع الاتفاقية مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية، المشرف العام على برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية، الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس، الدكتور عبدالله بن علي القاطعي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون في المجالات البحثية والتدريبية والتطويرية المشتركة.

وتضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان في مقر برنامج المدن الطبية، عقد المؤتمرات والندوات والبحوث والدراسات العلمية، وعقد البرامج التدريبية وإعداد وتنفيذ الاختبارات المهنية واللغوية لمنسوبي برنامج المدن الطبية.

من جانبه، قال الدكتور سليمان السحيمي، إن هذه المذكرة تمثل ركيزة أساسية لتعاون مشترك في مختلف المجالات العلمية والتدريبية والبحثية.

وأضاف أن المدن الطبية بوزارة الداخلية تسعى لتوطيد أطر التعاون والعمل المشترك مع الجهات الحكومية والتعليمية بالمملكة العربية السعودية، والذي من شأنه زيادة فرص التبادل العلمي والطبي في كل المجالات، بما يصب في صالح تطوير خدمات المدن الطبية مستقبلاً والارتقاء بجودة منسوبيها، ويسهم في تحقيق تطلعات وزير الداخلية وتوجهاته الدائمة برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنسوبي وزارة الداخلية وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

المدن الطبية المركز الوطني للقياس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدن وزارة الداخلية الطبية والمركز الوطني للقياس يوقعان مذكرة تفاهم
سبق

وقع برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية، والمركز الوطني للقياس، الأحد، مذكرة تفاهم، بمقر البرنامج بحي الصحافة.

وقع الاتفاقية مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية، المشرف العام على برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية، الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس، الدكتور عبدالله بن علي القاطعي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون في المجالات البحثية والتدريبية والتطويرية المشتركة.

وتضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان في مقر برنامج المدن الطبية، عقد المؤتمرات والندوات والبحوث والدراسات العلمية، وعقد البرامج التدريبية وإعداد وتنفيذ الاختبارات المهنية واللغوية لمنسوبي برنامج المدن الطبية.

من جانبه، قال الدكتور سليمان السحيمي، إن هذه المذكرة تمثل ركيزة أساسية لتعاون مشترك في مختلف المجالات العلمية والتدريبية والبحثية.

وأضاف أن المدن الطبية بوزارة الداخلية تسعى لتوطيد أطر التعاون والعمل المشترك مع الجهات الحكومية والتعليمية بالمملكة العربية السعودية، والذي من شأنه زيادة فرص التبادل العلمي والطبي في كل المجالات، بما يصب في صالح تطوير خدمات المدن الطبية مستقبلاً والارتقاء بجودة منسوبيها، ويسهم في تحقيق تطلعات وزير الداخلية وتوجهاته الدائمة برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنسوبي وزارة الداخلية وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
06:40 PM

مدن وزارة الداخلية الطبية والمركز الوطني للقياس يوقعان مذكرة تفاهم

لتعزيز أواصر التعاون في المجالات البحثية والتدريبية والتطويرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية، والمركز الوطني للقياس، الأحد، مذكرة تفاهم، بمقر البرنامج بحي الصحافة.

وقع الاتفاقية مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية، المشرف العام على برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية، الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس، الدكتور عبدالله بن علي القاطعي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون في المجالات البحثية والتدريبية والتطويرية المشتركة.

وتضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان في مقر برنامج المدن الطبية، عقد المؤتمرات والندوات والبحوث والدراسات العلمية، وعقد البرامج التدريبية وإعداد وتنفيذ الاختبارات المهنية واللغوية لمنسوبي برنامج المدن الطبية.

من جانبه، قال الدكتور سليمان السحيمي، إن هذه المذكرة تمثل ركيزة أساسية لتعاون مشترك في مختلف المجالات العلمية والتدريبية والبحثية.

وأضاف أن المدن الطبية بوزارة الداخلية تسعى لتوطيد أطر التعاون والعمل المشترك مع الجهات الحكومية والتعليمية بالمملكة العربية السعودية، والذي من شأنه زيادة فرص التبادل العلمي والطبي في كل المجالات، بما يصب في صالح تطوير خدمات المدن الطبية مستقبلاً والارتقاء بجودة منسوبيها، ويسهم في تحقيق تطلعات وزير الداخلية وتوجهاته الدائمة برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنسوبي وزارة الداخلية وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

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