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كيف كسب مؤسس"أمازون" 12 مليار دولار في يوم واحد؟

يعد أغنى رجل في العالم

قفزت ثروة مؤسس ومدير شركة "أمازون" جيف بيزوس، بأكثر من 12 مليار دولار، بعدما أعلنت شركة التجزئة الإلكترونية ارتفاع أرباحها الفصلية إلى الضعف خلال الربع الأول من 2018.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، ذكرت "أمازون" أن أرباحها الصافية بلغت في الربع الأول من العام الجاري 1.6 مليار دولار، مقابل 724 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

على إثر ذلك صعد سهم الشركة ومعه ثروة مؤسس "أمازون"، الذي يعد أغنى رجل في العالم، مسجلة 134 مليار دولار، بحسب مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.

وعلى صعيد التداولات، أغلق سهم "أمازون" تعاملات أمس الجمعة على ارتفاع نسبته 3.6% عند 1572.62 دولارا.


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كيف كسب مؤسس"أمازون" 12 مليار دولار في يوم واحد؟
سبق

قفزت ثروة مؤسس ومدير شركة "أمازون" جيف بيزوس، بأكثر من 12 مليار دولار، بعدما أعلنت شركة التجزئة الإلكترونية ارتفاع أرباحها الفصلية إلى الضعف خلال الربع الأول من 2018.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، ذكرت "أمازون" أن أرباحها الصافية بلغت في الربع الأول من العام الجاري 1.6 مليار دولار، مقابل 724 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

على إثر ذلك صعد سهم الشركة ومعه ثروة مؤسس "أمازون"، الذي يعد أغنى رجل في العالم، مسجلة 134 مليار دولار، بحسب مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.

وعلى صعيد التداولات، أغلق سهم "أمازون" تعاملات أمس الجمعة على ارتفاع نسبته 3.6% عند 1572.62 دولارا.


28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
05:50 PM

كيف كسب مؤسس"أمازون" 12 مليار دولار في يوم واحد؟

يعد أغنى رجل في العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,649

قفزت ثروة مؤسس ومدير شركة "أمازون" جيف بيزوس، بأكثر من 12 مليار دولار، بعدما أعلنت شركة التجزئة الإلكترونية ارتفاع أرباحها الفصلية إلى الضعف خلال الربع الأول من 2018.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، ذكرت "أمازون" أن أرباحها الصافية بلغت في الربع الأول من العام الجاري 1.6 مليار دولار، مقابل 724 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

على إثر ذلك صعد سهم الشركة ومعه ثروة مؤسس "أمازون"، الذي يعد أغنى رجل في العالم، مسجلة 134 مليار دولار، بحسب مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.

وعلى صعيد التداولات، أغلق سهم "أمازون" تعاملات أمس الجمعة على ارتفاع نسبته 3.6% عند 1572.62 دولارا.


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